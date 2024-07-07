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Военная операция на Украине ,  
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Минобороны сообщило о взятии под контроль Чигарей в ДНР

Минобороны России сообщило о взятии населенного пункта Чигари в ДНР
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Станислав Красильников / РИА Новости
Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Российские военнослужащие установили контроль над населенным пунктом Чигари в Донецкой Народной Республике (ДНР), сообщило Минобороны.

«Подразделения группировки войск «Центр» в результате активных действий освободили населенный пункт Чигари Донецкой Народной Республики и улучшили тактическое положение», — говорится в сообщении.

Чигари — один из двух районов поселка Пивденное (до 2016 года носил название Ленинское) в Бахмутском районе ДНР. Второй район — Черная гора. По состоянию на 2022 год в поселке проживало 1,4 тыс. человек.

По данным ведомства, также российские военнослужащие нанесли поражения пяти бригадам Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районах населенных пунктов Артемово, Дружба, Воздвиженка, Тимофеевка, Торецк, Березовка и Новгородское в ДНР, отразили шесть контратак.

Противник потерял до 340 военнослужащих, танк, боевую машину пехоты Bradley, два автомобиля, 155 мм гаубицу М777, три 152 мм гаубицы Мста-Б, 122 мм гаубицу Д-30 и 105 мм орудие М119, добавили в Минобороны.

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Юлия Овчинникова Юлия Овчинникова
Минобороны Военная операция на Украине ДНР
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