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FT сообщила о риске конфликта интересов из-за бизнес-планов сына Трампа

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Выборы президента США
Trump Organization построит гостиничный комплекс в Омане и небоскреб в Джидде. О планах развивать проекты на Ближнем Востоке компания объявила на фоне участия Трампа в предвыборной гонке. Его сын Эрик исключил конфликт интересов
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Дональд Трамп-младший и Эрик Трамп (Фото: David Dee Delgado / Getty Images)

Сын Дональда Трампа Эрик заявил в интервью The Financial Times о намерении развивать бизнес на Ближнем Востоке, что, как пишет газета, может вызвать конфликт интереса в случае переизбрания его отца президентом США.

Эрик Трамп вместе с братом Дональдом Трампом-младшим — исполнительные вице-президенты компании The Trump Organization, которая занимается строительством элитного жилья, отелей, курортов и другой недвижимости по всему миру. В конце июня и начале июля корпорация заключила соглашение с саудовской Dar Global (международное отделение девелопера Dar Al Arkan) о строительстве гостиничного комплекса Trump International в Омане стоимостью $500 млн и небоскреба класса премиум Trump Tower в Джидде. Кроме того, в 2017 году в Дубае открылся гольф-клуб компании Трампа.

По словам Эрика Трампа, речь идет об «очень долгосрочных контрактах по управлению» на 25–30 лет. «Мы определенно будем реализовывать другие проекты в этом регионе. Там наблюдается взрывной рост, и он не прекратится в ближайшее время», — сказал он.

Эти планы могут поставить семью Дональда Трампа в зависимость от иностранного влияния, если он вновь займет пост президента, пишет FT. Саудовская Аравия и Оман являются абсолютными монархиями, где власть правителя ничем не ограничена, для продажи оружия им необходимо одобрение Белого дома. К тому же эти страны имеют большое значение для внешней политики Соединенных Штатов на Ближнем Востоке: Оман — ключевой посредник в переговорах США с Ираном, также Вашингтон добивается нормализации отношений Саудовской Аравии с Израилем.

На вопрос о том, не приведут ли договоренности The Trump Organization к конфликту интересов, Эрик Трамп ответил отрицательно, отметив, что «не имеет дел с иностранными правительствами» и его отец сейчас «не у власти». Если же Дональд Трамп вернется в Белый дом, компания оценит возможное влияние бизнес-планов на политику.

Специалист по праву Ричард Пейнтер, бывший главный юрист по этике Белого дома при администрации Джорджа Буша-младшего, заявил, что «сильно обеспокоен» сделками Trump Organization на Ближнем Востоке на фоне участия Дональда Трампа в предвыборной гонке. «Саудовская Аравия не демократическая страна, ее обвиняют в нарушениях прав человека и ряде других проблем. Я думаю, что для американского президента очень важно не иметь собственных финансовых интересов в этом регионе, в то время как он принимает очень трудные решения для Соединенных Штатов», — сказал он.

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Наталия Анисимова Наталия Анисимова
Дональд Трамп Эрик Трамп Trump Organization Ближний Восток Саудовская Аравия конфликт интересов
Трамп Дональд фото

Трамп Дональд

45-й президент США, предприниматель, политик
14 июня 1946 года
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