В Израиле протестующие заблокировали автомагистрали

Протестующие в Израиле, которые выступают за сделку с ХАМАС об освобождении заложников, вышли на улицы, перекрыв движение в час пик. Усилия по заключению соглашения об освобождении заложников набирают обороты, пишет Reuters

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Протестующие в Израиле заблокировали автомагистрали, передает Reuters. Акции направлены на то, чтобы заставить израильское правительство заключить сделку с палестинской организацией ХАМАС об освобождении заложников.

Протесты начались 7 июля в 6:29 мск, что соответствует времени нападения ХАМАС на Израиль 7 октября.

Демонстранты вышли на улицы, перекрыв движение в час пик на основных перекрестках по всей стране. Они подожгли шины на главном шоссе Тель-Авив — Иерусалим, впоследствии полиция расчистила дорогу.

Небольшие группы людей с мегафонами и транспарантами также протестовали перед домами ряда министров и законодателей правящей коалиции.

«Полный провал! Полный провал!» — кричала небольшая толпа перед домом министра стратегического планирования Рона Дермера, члена ближайшего окружения премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, передает Reuters.

В кибуце Ханер, недалеко от границы с Газой, протестующие повесили черный воздушный шар в память о погибших в результате нападения ХАМАС, и желтый воздушный шар в память о заложниках, которые все еще находятся в секторе Газа.

Некоторые израильтяне не согласны с целями протестующих и настаивают на том, чтобы правительство Нетаньяху отвергло сделку и продолжало борьбу до тех пор, пока не будут достигнуты все цели, пишет Reuters.

CNN и The Times of Israel писали, что Израиль и ХАМАС приблизились к заключению сделки о прекращении огня. По данным Reuters, между сторонами все еще остаются разногласия, но усилия по заключению соглашения об освобождении заложников набирают обороты.

Минздрав Газы заявляет, что более 38 тыс. палестинцев были убиты в ходе наступления, начатого в ответ на атаку ХАМАС на юг Израиля, в ходе которой, по подсчетам Израиля, были убиты 1,2 тыс. человек, а более 250 — взяты в заложники.