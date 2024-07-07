Лукашенко призвал россиян и украинцев покупать землю в белорусских селах

Сейчас в Белоруссии строится более 1,5 тыс. агрогородков, но при этом остались деревни, где раньше было много людей, заявил Лукашенко. По его словам, в таких местах можно приобрести 40–50 соток земли

Александр Лукашенко на республиканском празднике «Купалье» в Могилёвской области, Белоруссия (Фото: пресс-служба Президента Республики Беларусь)

Президент Белоруссии Александр Лукашенко предложил белорусам и друзьям из России и Украины подумать над предложением о покупке небольших участков в «неперспективных селах». Об этом белорусский лидер заявил на республиканском празднике «Купалье» в Могилевской области, передает БелТА.

«Уважаемые белорусы и самые близкие наши друзья из Украины и России, подумайте над моим предложением о покупке за гроши, за копейки небольших участков в так называемых неперспективных селах», — сказал он.

По его словам, в Белоруссии строится более 1,5 тыс. агрогородков и уже определено, где они будут. «У нас остались средние и совсем маленькие деревушки, где раньше жило много-много людей. <...> Они не должны погибнуть — вот эти средние деревеньки, маленькие», — отметил Лукашенко.

Белорусский президент отметил, что в таких местах можно приобрести 40–50 соток земли. «В городе или возле города вы в лучшем случае получите всего шесть соток для этого дачного участка. А здесь 40–50», — заметил он. По его словам, для этого надо поторопиться, потому что «завтра этих участков уже не будет». Белоруссия стала «тихим и спокойным уголком» для россиян и украинцев — в страну они приезжают за спокойствием и тишиной, и приобретают там землю, сказал Лукашенко.

Лидер Белоруссии еще в ноябре 2022 года прогнозировал, что через 10–15 лет деревни в стране превратятся в комфортные агрогородки, похожие по уровню жизни на города. В таком случае люди будут стремиться туда еще в большем количестве.

Понятие «агрогородок» появилось в Белоруссии в рамках программы по возрождению села, которая была запланирована на 2005–2010 годы, официальный статус такие населенные пункты получили в 2007 году. Агрогородок отличается от деревни лучшим уровнем благоустроенности и наличием инфраструктуры, которая максимально приближена к городской, — школ, детских садов, поликлиник, домов с водопроводом и газом, транспорта.

На Украине с начала военной операции, февраля 2022 года действует военное положение и объявлена мобилизация. С тех пор они каждые три месяца продлеваются. Выезд военнообязанных мужчин в возрасте от 18 до 60 лет за пределы Украины ограничен.

Отношения Украины и Белоруссии резко ухудшились в связи с началом боевых действий. В апреле 2023 года Киев отозвал своего посла в Белоруссии после встречи Лукашенко с Денисом Пушилиным, который тогда был врио главы ДНР. Пушилин на Украине объявлен в розыск.

Лукашенко не раз отмечал, что Белоруссия не участвует в конфликте и вступать в него не собирается. Минск неоднократно заявлял о проникновении украинских диверсантов на территорию Белоруссии. В феврале Лукашенко сообщил о задержании диверсантов на украинской границе.