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Политика ,  
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Bloomberg узнал об опасениях Мелони из-за победы Ле Пен

Джорджа Мелони и Марин Ле Пен придерживаются разных взглядов на ряд вопросов, в том числе касающихся России. Итальянский премьер осознает, что вряд ли найдет общий язык с «Нацобъединением», к тому же она опасается конкуренции
Джорджа Мелони
Джорджа Мелони (Фото: Roberto Monaldo / Keystone Press Agency / Global Look Press)

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони опасается победы ультраправой партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен на парламентских выборах во Франции, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

В первом туре 30 июня политическая сила заняла первое место, набрав 33% голосов, а партия президента Эмманюэля Макрона пришла третьей с 22%. Мелони поздравила Ле Пен, но итальянский премьер осознает, что вряд ли найдет с французскими правыми общий язык, если они одержат победу и во втором туре 7 июля. Премьер Италии и экс-лидер «Нацобъединения» придерживаются противоположных взглядов на ряд вопросов, в частности по отношению к России.

Ле Пен ранее говорила, что если ее партия добьется успеха, то Жордан Барделла, возглавивший «Нацобъединение» в ноябре 2022 года, станет премьер-министром, а сама она поборется за пост президента. Макрон при этом не собирается уходить в отставку до истечения срока полномочий в мае 2027 года.

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Марин Ле Пен

Мелони — первая женщина на посту премьера Италии, лидер ультраправой партии «Братья Италии», которая входит в правящую коалицию вместе с партиями «Вперед, Италия» (основана покойным Сильвио Берлускони) и «Лига», руководит которой вице-премьер Маттео Сальвини. У последнего много общего с Ле Пен: он делал противоречивые заявления по вопросам миграции и высказывался в поддержку российских властей. Мелони считает, что Сальвини может воспользоваться победой «Нацобъединения» «для продвижения своих собственных амбиций», пишет Bloomberg.

Помимо того, по словам источников, Ле Пен представляет угрозу положению Мелони, которая сейчас считается «одним из самых динамичных политиков» в Евросоюзе. По мнению декана факультета политологии в римском университете LUISS Джованни Орсина, успех «Национального объединения» на французских выборах «откроет борьбу за позицию лидера европейских правых, где Мелони была первой среди равных». «Между двумя лидерами [Мелони и Ле Пен] много общего. Но при большом сходстве возникает и конкуренция», — сказал он.

По прогнозам Elabe для BFM TV и La Tribune Dimanche, партия Ле Пен вряд ли наберет абсолютное большинство 7 июля и у Макрона может появиться шанс создать вместе с союзниками правительство меньшинства, пишет Bloomberg.

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Персоны
Наталия Анисимова Наталия Анисимова
Джорджа Мелони Марин Ле Пен Национальное объединение Франция Италия
Макрон Эмманюэль фото

Макрон Эмманюэль

политик, президент Франции
21 декабря 1977 года
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