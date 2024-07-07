В Таиланде поддержали возврат каннабиса в список наркотических веществ

В резолюции таиландского комитета по контролю незаконного оборота наркотиков каннабис приравняли к наркотическим растениям. В 2022 году Таиланд декриминализировал каннабис

Бангкок, Таиланд (Фото: Pius Koller / imagebroker.com / Global Look Press)

Комитет в Таиланде, которому поручено контролировать незаконный оборот наркотиков, большинством голосов проголосовал за переквалификацию каннабиса в категорию наркотических веществ, сообщает The Bangkok Post. Изменения вступят в силу 1 января 2025 года, заявил заместитель постоянного секретаря Минздрава Таиланда, доктор Сурачоке Тангвиват.

На заседании комитета 5 июля он заявил, что все члены комитета согласились с принципом, согласно которому каннабис следует применять только в медицинских целях, а не для рекреационного использования.

Тангвиват сказал, что комитет на следующей неделе представит свой отчет Управлению комитета по контролю над наркотиками для рассмотрения.

В резолюции говорится, что каннабис и конопляная крупа должны рассматриваться как наркотические растения, за исключением их ветвей, корней и семян. Почки каннабиса и любые материалы, содержащие более 0,2% тетрагидроканнабинола, также будут классифицироваться как наркотики.

«Если Управление комитета по контролю за наркотиками согласится с нашим заключением, то следующим шагом станет внесение Управлением по контролю за продуктами и лекарствами поправок в любые законы, связанные с каннабисом, и установление критериев использования этого растения», — заявил Тангвиват.

С тех пор как Таиланд в 2022 году стал первой страной в Азии, декриминализировавшей каннабис, по всему государству открылись тысячи продающих это вещество магазинов и других связанных с ним предприятий, пишет Bloomberg. Ранее премьер-министр Таиланда Сеттха Тхависин приказал чиновникам принять меры по ограничению использования марихуаны только в медицинских целях.

В России хранение и выращивание каннабиса запрещены. За это предусмотрена административная (ст. 6.8 КоАП) и уголовная (ст. 228 УК) ответственность в зависимости от целей и объемов хранения запрещенных веществ.