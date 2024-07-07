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Военная операция на Украине ,  
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ТАСС узнал о новом деле против осужденного за госизмену сына священника

ТАСС: против сына священника Ащеулова могут завести дело о дискредитации армии
Сюжет
Военная операция на Украине
Старшему сыну липецкого священника Иоанну Ащеулову, обвиненному в попытке попасть на Украину, чтобы воевать на стороне Киева, дали 17,5 лет. В его последнем слове увидели повод для нового уголовного дела
Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости
Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Против старшего сына липецкого священника Игоря Ащеулова Иоанна, который получил 17,5 лет лишения свободы по делу о госизмене, могут завести еще одно уголовное дело — о дискредитации армии (ч. 2 ст. 280.3 УК), сообщает ТАСС со ссылкой на силовые структуры.

Собеседник агентства назвал поводом выступление Иоанна с последним словом, в котором тот осудил действия российских властей и военных на Украине. Судья несколько раз приостанавливал выступление Иоанна, отмечая, что это «не перфоманс подсудимого».

Приговор Иоанну и его братьям Алексею и Тимофею вынесли 3 июля. Им вменили госизмену (ч. 3 ст. 30, ст. 275 УК), попытку незаконного пересечения государственной границы группой лиц по предварительному сговору (ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 322 УК), а также попытке участия в деятельности организации, признанной террористической (ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 205.5 УК).

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Cыновья священника из Липецка Игоря Ащеулова Алексей, Иоанн и Тимофей

Молодых людей задержали прошлым летом в Курской области при попытке пересечь российско-украинскую границу. По версии обвинения, они собирались принять участие в военных действиях на стороне Украины. Иоанн и Тимофей признались, что хотели вступить в ВСУ, последний заявил, что не считает это виной.

В 2014 году история семьи Игоря Ащеулова вызвала широкий общественный резонанс. Тогда органы опеки забрали девять его несовершеннолетних детей из-за проживания в ветхом жилье. Через две недели их вернули в семью, выделив другое жилье на время ремонта старого дома.

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Теги
Наталия Анисимова Наталия Анисимова
священник приговор госизмена дискредитация армии Липецкая область
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