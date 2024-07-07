FT сообщила о «столкновении кланов» в Демократической партии США

Ведущие семьи демократов — Байдена, Клинтон и Обамы — находятся в натянутых отношениях, при этом Байден сплотил разделяющих разные ценности членов партии, поэтому Обаме не следует «вытеснять в сторону» Байдена, пишет FT

Джо Байден (слева) и Барак Обама (справа) (Фото: Kevin Lamarque / Reuters)

Между ведущими семьями Демократической партии США — действующего президента Джо Байдена, бывшего главы государства (2009-2017) Барака Обамы и экс-госсекретаря (2009-2013), уступившей на президентских выборах 2016 года Дональду Трампу Хиллари Клинтон — сложились не очень хорошие отношения, что сейчас может иметь негативный эффект для партии, сообщает Financial Times со ссылкой на сторонников демократов.

По словам источников FT, Байден «питал неприязнь к тому, что он считал партийным крылом «Лиги Плюща» (название самых престижных университетов США): между его семьей и Клинтонами (Хиллари — жена 42-президента США Билла Клинтона) не было хороших отношений. Когда Обама поддержал Клинтон в выдвижении на пост президента, а не своего вице-президента Байдена, это вызвало у последнего недовольство, пишет газета. Также Обама «навлек на себя гнев» Клинтонов, когда в 2008 году стал ее соперником в борьбе за выдвижение от демократов на пост президента.

Издание называет ситуацию «столкновением кланов». Газета пишет, что натянутые отношения между ними формируют «слой недоверия в и без того расколотой партии»: если четыре года назад Байдену удалось сплотить разделяющих разные ценности демократов, то теперь с угрозой его выхода из предвыборной гонки на фоне недовольства из-за провальных дебатов с Трампом партия находится «в историческом кризисе».

Давний стратег Демократической партии Хэнк Шейнкопф заявил, что среди членов партии нет единства, ссылаясь на увеличивающийся разрыв между ее традиционной «рабочей» базой и образованной городской элитой. Что касается семей Обамы, Байдена и Клинтон, он говорит так: «Все они представляют разные фракции. Все они думают, что у них есть ответ».

FT отмечает, что многие демократы надеются на то, что Обама «оттеснит Байдена в сторону», однако знакомые к президентом и его командой собеседники предупреждают, что может иметь противоположный эффект. Один из главных спонсоров демократов заявляет, что это будет «контрпродуктивно».

После дебатов с Трампом, где Байден выглядел растерянно и запинался, усилились сомнения, в том числе среди демократов, от которых он намерен баллотироваться, в его способности победить на выборах. В связи с этим в партии обсуждают возможную замену кандидатуре Байдена. Согласно опросу Reuters и Ipsos, из всех потенциальных кандидатов от демократов только супруга экс-главы США Барака Обамы Мишель смогла бы обойти Трампа на выборах. Однако она неоднократно заявляла, что не собирается выдвигать свою кандидатуру.

Некоторые демократы и их спонсоры призвали Байдена выйти из предвыборной гонки. Однако действующий президент заявил, что будет баллотироваться. 7 июля демократы обсудят его выдвижение, сообщал NBC News.