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Военная операция на Украине ,  
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KIU сообщил о смерти брата Подоляка в России

KIU: в России умер брат советника главы офиса президента Украины Подоляка
Сюжет
Военная операция на Украине
Проживавший в России брат советника главы президента Украины Михаила Подоляка Владимир умер, сообщает KIU, публикуя фото с могилы. Утверждается, что он был полковником военной разведки в отставке, на фото видны награды за службу

Проживавший в России брат советника главы офиса украинского президента Михаила Подоляка Владимир умер 19 мая в возрасте 59 лет, сообщает англоязычный чешский ресурс KIU, опубликовав в X фотографии могилы человека с такими же персональными данными.

На кадрах видно, что на могиле установлена фотография офицера в форме с рядом наград. Одна из них, отмечает KIU, выдается за службу в российской военной разведке — Главном управлении Генштаба Вооруженных сил России (ГРУ). Авторы проекта также пишут, что Подоляк был полковником в отставке — на фотографии на могиле у офицера три звезды на погонах, что соответствует этому рангу.

Кроме того, ресурс обратил внимание, что на могиле лежит венок с лентой, на которой написано «От коллектива ЦПС», что может быть аббревиатурой Центра подготовки специалистов ГРУ.

Также у офицера на фотографии есть награда «Участнику СВО» (специальной военной операции на Украине). Обстоятельства смерти Владимира Подоляка неизвестны, отмечает KIU.

Михаил Подоляк не комментировал данные о смерти брата. В феврале этого года он подтвердил информацию о том, что его старший брат проживает в Москве, однако отверг сведения о связи родственника с ФСБ. До этого бывший вице-премьер России Альфред Кох заявил, что брат Подоляка — «полковник КГБ, живет в Москве».

Подоляк подтвердил, что его старший брат живет в Москве
Политика
Михаил Подоляк

«Не знаю насчет КГБ, ФСБ и так далее, конечно же, нет. Если человеку 60 лет, мне 51, я должен нести ответственность за других людей? Люди, которые в Советском Союзе выбрали жить в другой стране, и я не общаюсь с людьми, то есть я должен за них нести ответственность?» — сказал, комментируя это, советник главы офиса украинского президента.

Он также отметил, что неверно полагать, что если у тебя родственник живет в России, то ты обязательно будешь завербован.

Михаил Подоляк родился в 1972 году во Львове. С 1989 года жил в Белоруссии, окончил Минский медицинский институт. В 1990-х годах работал журналистом в местных изданиях. В 2004 году его депортировали из Белоруссии, обвинив в том, что его деятельность «противоречит интересам государственной безопасности», а материалы содержат «клеветнические измышления о реальном положении в стране». После депортации Подоляк продолжил работать журналистом на Украине.

Советником главы офиса президента Украины Андрея Ермака он стал в 2020 году. После начала военной операции входил в группу украинских переговорщиков на мирных переговорах в Стамбуле весной 2022 года. Неоднократно выступал с критикой российских властей и опровергал возможность любых мирных договоренностей без вывода войск России на границы 1991 года. Москва такой вариант исключала.

 

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Теги
Полина Мартынова Полина Мартынова
Михаил Подоляк смерть военная разведка
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