Politico узнала о тревоге в НАТО из-за Байдена

Союзники США по НАТО опасаются, что Байден не сможет победить Трампа на выборах, некоторые высказываются за его выход из гонки, пишет Politico. Кроме того, некоторые страны недовольны его «слишком осторожной» политикой по Украине

Джо Байден (Фото: Nathan Howard / Reuters)

В Североатлантическом альянсе растет тревога по поводу способности президента США Джо Байдена победить на выборах в ноябре и в целом управлять страной, сообщили источники Politico из числа тех, кто связан с блоком или подготовкой саммита НАТО (пройдет 9-11 июля в Вашингтоне).

Дипломаты и лидеры НАТО поддерживают переизбрание Байдена, но опасаются, что этого не случится, говорят собеседники газеты. Тревога возросла после провальных дебатов в конце июня с основным соперником — планирующим баллотироваться от республиканцев экс-президентом США Дональдом Трампом.

Чиновник из европейской страны НАТО заявил, что в альянсе сомневаются, что Байден, даже если победит в выборах, «сможет прожить еще четыре года». Другой представитель ЕС сказал, что в НАТО хотят переизбрания Байдена, но провальное выступление действующего президента на дебатах «не очень обнадеживает».

«Мы все чаще говорим о нашей собственной обороне, поскольку, похоже, Трамп возвращается», — отметил после дебатов официальный представитель одной из стран НАТО.

Один из британских министров в беседе с Politico до смены правительства в Великобритании (кабинет министров сменился после разгромной победы лейбористов на выборах) высказался прямо: «Не могли бы спонсоры-демократы, пожалуйста, собраться с силами и добиться отставки Байдена, чтобы у нас был хоть какой-то шанс на кандидата, заслуживающего доверия избирателей?»

Кроме того, как пишет газета, некоторые союзники США по блоку, в основном, страны Восточной Европы, не совсем удовлетворены политикой Вашингтона, в частности, в отношении конфликта на Украине. Они считают, что Байден «слишком осторожен» в подходе к военной помощи Киеву. «США лидируют или они просто принимают участие, как и все остальные?» — задается вопросом высокопоставленный европейский дипломат в Вашингтоне.

Москва осуждает поставки оружия Киеву.

Однако и довольные президентством Байдена беспокоятся из-за его возраста, поскольку он может стать серьезной помехой как для переизбрания, так и для политического статуса президента США, отмечают европейские дипломаты.

Президент консультирующей по вопросам политических рисков компании Eurasia Group Ян Бреммер заявил, что слышал опасения по поводу статуса Байдена от многих лидеров G7 и Европы. В то же время посол США в ЕС и давний советник Байдена Марк Гитенштейн говорит, что никто из лидеров «прямо или косвенно» не выражал ему опасений из-за возраста президента США, а беспокойство связано с выборами и позицией Трампа.

После дебатов с Трампом, где Байден выглядел растерянно и запинался, усилились сомнения, в том числе среди демократов, от которых он намерен баллотироваться, в его способности победить на выборах. В связи с этим в партии обсуждают возможную замену кандидатуре Байдена, например, на вице-президента Камалу Харрис. Некоторые демократы и их спонсоры призвали Байдена выйти из предвыборной гонки. Однако действующий президент заявил, что будет баллотироваться. 7 июля демократы обсудят его выдвижение, сообщал NBC News.