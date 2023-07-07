Организацию Human Rights House Foundation признали нежелательной в России

Статус нежелательных получили норвежская Human Rights House Foundation и входящие в нее подразделения в Литве, Грузии, Украине и Армении. По версии прокуратуры, они хотят добиться изоляции России и дискредитируют политику властей

Фото: humanrightshouse.org

Генпрокуратура признала нежелательной деятельность в России норвежской организации Human Rights House Foundation (HRHF, Фонд «Дом прав человека»).

Статус нежелательных также получили неправительственные организации, входящие в международную сеть так называемых Домов прав человека. Это базирующаяся в Литве НПО The Barys Zvozskau Belarusian Human Rights House («Белорусский дом прав человека имени Бориса Звозскова»); украинские Educational Human Rights House Chernihiv («Образовательный дом прав человека Чернигов») и Human Rights House Crimea («Дом прав человека Крым»), грузинская Human Rights House Tbilisi («Дом прав человека Тбилиси») и армянская Human Rights House Yerevan («Дом прав человека Ереван»).

По версии ведомства, деятельность HRHF и связанных с ней организаций направлена на «нарушение территориальной целостности» России, «формирование общественного мнения о необходимости смены власти неконституционным путем», а также политическую и экономическую изоляцию страны. С начала военных действий на Украине организации занимаются дискредитацией политики властей и российской армии, утверждает прокуратура.

В заявлении говорится, что фонд позиционирует себя как независимая правозащитная организация, при этом его донорами и партнерами являются Европейский союз и МИДы Великобритании, Норвегии, Нидерландов, Литвы, Польши, Чехии, Швейцарии.

По данным на сайте HRHF, в сеть этой структуры входят более 80 негосударственных организаций, действующих в Восточной Европе, на Западных Балканах и на Кавказе. Штаб-квартира фонда находится в Осло, у него есть офис в Женеве и представительства в Брюсселе и Тбилиси. HRHF имеет консультативный статус в ООН и сотрудничает со странами Восточного партнерства ЕС (Армения, Азербайджан, Грузия, Молдавия и Украина). «Вместе мы выступаем за свободу собраний, ассоциаций и самовыражения, а также за право быть защитником прав человека», — говорится в заявлении фонда.

Это уже вторая за неделю организация, которую признали нежелательной в России. 5 июля такой статус получила экологическая НПО из СШA The Altai Project. По данным прокуратуры, она действует против строительства «Силы Сибири — 2» и разработки месторождения на Алтае.