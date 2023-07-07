Кремль не увидел причин сомневаться в макроэкономической стабильности

Курс рубля к основным иностранным валютам продолжает свой рост с конца июня — накануне он превысил отметку 93 руб. за доллар и 102 руб. за евро. По словам Пескова, сомнений в макроэкономической стабильности России нет

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Российские макроэкономические показатели «очень хорошие», сомнений в макроэкономической стабильности страны быть не может, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

Так, отвечая на вопрос, является ли действующий курс рубля «долгосрочным явлением» и планирует ли президент Владимир Путин в связи с этим какие-либо совещания, Песков заявил: «Каких-то совещаний Путина по этому поводу не планируется».

«Призываем вспомнить беседу с [премьер-министром Михаилом] Мишустиным. Макроэкономические показатели очень хорошие. Никаких сомнений в макроэкономической стабильности быть не может», — заявил Песков.

Речь идет о совещании президента и премьера, которое состоялось в ночь на 5 июля. Тогда Мишустин, в частности, доложил Путину о росте российского ВВП по итогам пяти месяцев на 0,6%. «Что очень важно: май к маю — 5,4%», — отмечал премьер. Путин выразил удовлетворение тем, что нынешние результаты лучше «прогнозных» и это вселяет надежду на решение поставленных задач на заданных уровнях.

За июнь рубль ослаб к доллару на 10,5% (на 8,54 руб.), к евро — на 13% (на 11,3 руб.), к юаню — на 8,4% (на 95 коп.). 6 июля доллар превысил отметку 93 руб., евро — 102 руб. (впервые с 28 марта 2022 года), юань торговался около отметки 13 руб. На 7 марта рубль немного отскочил и торгуется в районе 92,5 руб. за доллар, 100 руб. за евро и 12,7 руб. за юань.

Резкое укрепление иностранных валют к рублю началось утром в понедельник, 26 июня: доллар подскочил с 84,7 (закрытие пятницы, 23 июня) до 87,23 руб., евро — с 92,34 до 95,28 руб. Тогда участники рынка отыгрывали события вокруг мятежа ЧВК «Вагнер». Тем не менее уже через сутки российская валюта полностью отыграла утренние потери понедельника и доллар опустился до 84,69 руб. (даже ниже закрытия пятницы, 23 июня). Однако уже со вторника, 27 июня, его рост возобновился. По итогам девяти последних торговых сессий доллар и евро выросли к рублю более чем на 7 руб. в абсолютном выражении.

Накануне курс российской валюты к доллару впервые с марта прошлого года превысил 92 руб., к евро — 100 руб. Председатель Банка России Эльвира Набиуллина, говоря об ослаблении рубля, призывала не строить теории заговора из-за этого. «Когда курс ослабляется, начинаются разные теории заговора, что чуть ли не специальное ослабление для того, чтобы увеличить доходы бюджета, или какие-то другие теории. Но надо смотреть прежде всего все-таки на динамку внешней торговли. Она во многом определяет движение курса», — отмечала она.