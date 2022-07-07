Прокурор запросил пять лет для экс-директора «Открытой России» Пивоварова
Государственный обвинитель запросил пять лет лишения свободы для экс-директора «Открытой России» (одноименная британская организация признана в России нежелательной) по делу об участии в деятельности иностранной нежелательной организации (ст. 284.1 УК), сообщил РБК адвокат Сергей Бадамшин.
Telegram-канал «Команда Пивоварова» передал, что на заседании защита попросила суд учесть факт, что у Пивоварова на иждивении находятся малолетний ребенок и пожилая мать.
Дело в отношении Пивоварова было возбуждено летом 2021 года. По версии СК, в августе 2020 года он, «являясь участником иностранной неправительственной организации, деятельность которой признана нежелательной на территории Российской Федерации, разместил в открытом доступе сведения агитационного характера в поддержку данной организации».
По словам экс-координатора «Открытой России» Татьяны Усмановой, речь идет о публикации в Facebook (принадлежит Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена) о поддержке кандидатов на выборах муниципальных депутатов.
Пивоварова задержали 1 июня 2021 года при попытке скрыться за пределами России, утверждали в СК. На следующий день суд в Краснодаре отправил его под стражу. Пивоваров называет дело в отношении него политически мотивированным.
Между тем государственный обвинитель запросил семь лет лишения свободы для муниципального депутата Красносельского округа Москвы Алексея Горинова по делу о дискредитации Вооруженных сил России, сообщили РБК в пресс-службе Мещанского суда Москвы.
Дело против Горинова и главы муниципального округа Красносельский Елены Котеночкиной было возбуждено в апреле. Депутат Илья Яшин связывал это с их антивоенными заявлениями. Котеночкина, по его словам, покинула Россию.