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ФТС заявила о регулярных обстрелах пунктов пропуска на границе с Украиной

ВСУ привязывают взрывчатку или гранаты к беспилотникам, которые пролетают над пунктом пропуска и сбрасывают снаряд. При этом удары чаще всего наносят тогда, когда рядом проходят мирные люди, отметили в Федерально-таможенной службе
Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости
Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

ВС Украины «практически постоянно» и целенаправленно обстреливают пункты пропуска Федерально-таможенной службы (ФТС) России на российско-украинской границе. Об этом сообщил первый замруководителя ФТС Руслан Давыдов в разговоре с «РИА Новости».

«В некоторых случаях наши сотрудники фактически спасли тех людей, которые находились в своих автомобилях, они их эвакуировали буквально за минуту до минометного обстрела. Получилось избежать человеческих жертв», — рассказал он.

По его словам, в основном украинские военные привязывают к беспилотникам взрывчатку или гранаты, затем они пролетают над пунктом пропуска и сбрасывают снаряд. При этом удары чаще всего наносят тогда, когда рядом проходят мирные люди, в том числе украинские беженцы, подчеркнул Давыдов.

По данным ФТС на 30 июня, со стороны ВСУ было произведено 29 обстрелов пунктов пропуска в регионе деятельности Центрального таможенного управления.

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Политика

Ранее губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что вечером 6 июля под артиллерийский обстрел со стороны Украины попало село Некислица в Севском районе. Жертв и пострадавших нет. За день до этого под обстрел попало другое село в Брянской области — Зерново в Суземском районе.

Губернатор Курской области Роман Старовойт 5 июля посетил населенные пункты приграничного Глушковского района региона, которые подверглись обстрелу со стороны Украины. По его словам, прилетело более 20 минометных снарядов. Он отметил, что по храму и электроподстанции «били целенаправленно».

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Кейсы

3 июля Старовойт рассказал, что средства ПВО сбили на подлете к Курску два украинских беспилотника «Стриж». По его словам, никто не пострадал.

В тот же день в результате ударов со стороны ВСУ в Белгороде погибли четыре человека, в том числе трое граждан Украины и один россиянин. Еще четверо пострадали, двое из них — десятилетний ребенок и мужчина — в тяжелом состоянии. Врачи диагностировали у мальчика сотрясение мозга и контузию глазных яблок, при этом отметив, что угрозы потери зрения нет. 

Власти приграничных областей сообщают об обстрелах с украинской стороны с начала российской военной операции на Украине. В Белгородской, Брянской и Курской областях объявлен желтый уровень террористической опасности.

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