СБУ раскрыла «подготовку» техногенной катастрофы на украинской АЭС

Речь идет о Южно-Украинской атомной электростанции. По мнению спецслужбы, должностные лица этого предприятия сознательно устанавливали некачественное оборудование

Южно-Украинская АЭС (Фото: sunpp.mk.ua)

Служба безопасности Украины (СБУ) отчиталась о пресечении использования некачественного оборудования на Южно-Украинской АЭС. Блокировать работу оборудования, которое могло привести к техногенной катастрофе, удалось в рамках реализации комплекса мер по защите критической инфраструктуры государства в сфере атомной энергетики, следует из сообщения пресс-службы СБУ.

Спецслужбы установили, что «должностные лица предприятия создали условия для возникновения чрезвычайной ситуации техногенного характера на Южно-Украинской АЭС». Следователям, как подчеркивается в сообщении, удалось задокументировать, что чиновники «сознательно закупили контрафактное электрооборудование для систем, важных для безопасности функционирования атомной электростанции».

Речь идет о поставках и установке силового кабеля электропитания, использование которого не предусмотрен​о действующими нормами, правилами и стандартами по ядерной и радиационной безопасности, подчеркивает СБУ.

В настоящее время проводится демонтаж и замена данного оборудования. СБУ совместно с Нацполицией Украины занимается установлением всех обстоятельств преступления с целью привлечения виновных лиц к уголовной ответственности.