WP узнала о последствиях переговоров Трампа по личному телефону

Президент Дональд Трамп раздал иностранным лидерам номер своего личного мобильного телефона и ведет с ними переговоры, минуя официальные каналы связи, пишет Thw Washington Post со ссылкой на источники в Белом доме.
По правилам, звонки иностранным лидерам президента США обычно планируются заранее, разрабатывается их сценарий, проводятся консультации с высокопоставленными чиновниками, такими как советник по национальной безопасности. Советники и сотрудники администрации также находятся возле президента во время разговора, чтобы быстро дать ему необходимую информацию.
Разговор в конечном итоге расшифровывается, а затем о нем выпускается публичное сообщение.
Трамп, пишет издание, может обойти эти правила и провести разговор напрямую. При этом отчет о беседе для анализа или для прессы приходится писать по воспоминаниям самого президента. Например, в апреле сотрудники Белого дома, которые не знали, что Трамп говорил с премьер-министром Канады Джастином Трюдо, были поражены после того, как канадские чиновники опубликовали резюме разговора.
«Мы понятия не имели, что произошло», — рассказал высокопоставленный американский чиновник.
Во время разговора Трюдо возражал против заявлений Трампа и его администрации о торговом дисбалансе между двумя странами. Однако воспроизводить точные аргументы сторон пришлось по пересказу Трампа.
После этого инцидента чиновники стали настаивать на том, чтобы Трамп придерживался федерального закона и проводил все телефонные разговоры с иностранными лидерами через ситуационную комнату и использованием звукозаписывающего оборудования.