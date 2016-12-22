WP узнала о последствиях переговоров Трампа по личному телефону

Вскоре после инаугурации президент Дональд Трамп раздал мировым лидерам номер своего личного мобильного телефона, пишет WP. Источники рассказали о шоке сотрудников, которым приходилось анализировать беседы по воспоминаниям Трампа

Дональд Трамп (Фото: Carlos Barria / Reuters)

Президент Дональд Трамп раздал иностранным лидерам номер своего личного мобильного телефона и ведет с ними переговоры, минуя официальные каналы связи, пишет Thw Washington Post со ссылкой на источники в Белом доме.

По правилам, звонки иностранным лидерам президента США обычно планируются заранее, разрабатывается их сценарий, проводятся консультации с высокопоставленными чиновниками, такими как советник по национальной безопасности. Советники и сотрудники администрации также находятся возле президента во время разговора, чтобы быстро дать ему необходимую информацию.

Разговор в конечном итоге расшифровывается, а затем о нем выпускается публичное сообщение.

Трамп, пишет издание, может обойти эти правила и провести разговор напрямую. При этом отчет о беседе для анализа или для прессы приходится писать по воспоминаниям самого президента. Например, в апреле сотрудники Белого дома, которые не знали, что Трамп говорил с премьер-министром Канады Джастином Трюдо, были поражены после того, как канадские чиновники опубликовали резюме разговора.

«Мы понятия не имели, что произошло», — рассказал высокопоставленный американский чиновник.

Во время разговора Трюдо возражал против заявлений Трампа и его администрации о торговом дисбалансе между двумя странами. Однако воспроизводить точные аргументы сторон пришлось по пересказу Трампа.

После этого инцидента чиновники стали настаивать на том, чтобы Трамп придерживался федерального закона и проводил все телефонные разговоры с иностранными лидерами через ситуационную комнату и использованием звукозаписывающего оборудования.