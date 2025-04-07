На Кубани дрон упал на железную дорогу

Беспилотник упал на железнодорожные пути на Кубани, повреждены полотно и контактная сеть, сообщил оперштаб региона. Упавший дрон был в числе подавленных системами ПВО.

«На месте работает аварийная бригада РЖД, привлечен ремонтно-восстановительный поезд из Тимашевска. В ликвидации последствий задействованы 27 человек и 7 единиц техники. Движение поездов на время работ организовано в объезд поврежденного участка», — сообщили в оперштабе.

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