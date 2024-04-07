Жандармы нашли 70 кг каннабиса в доме мэра французского Аваллона

Секретная операция под борьбе с наркотиками началась в Аваллоне после визита в город Макрона в середине марта. Французские жандармы обнаружили тайник с 75 кг каннабиса в доме мэра, двух братьев градоначальника арестовали

Фото: gendarmeriedelyonne / Facebook (входит в корпорацию Meta, признана экстремистской и запрещена в России)

Сотрудники французской жандармерии во время обыска обнаружили не менее 70 кг каннабиса в доме мэра города Аваллон Джамили Хабсауи, сообщают телеканал BFMTV и радиостанция France Bleu со ссылкой на источники.

По их данным, операцию проводили в рамках кампании по борьбе с оборотом наркотиков. Жандармы Аваллона обнаружили тайник во флигеле дома Хабсауи. Ранее правоохранители обнаружили связь ее братьев с торговлей запрещенными веществами.

Мэр была задержана, однако позже ее отпустили. Всего по делу были задержаны семь человек, в том числе двое братьев Хабсауи, уточняет France Bleu.

Как отмечает BFMTV, операция по борьбе с наркотиками, получившая название «Чистое пространство XXL», началась в Аваллоне после неожиданного визита в город президента Эмманюэля Макрона в середине марта. Всего в операции приняли участие 75 жандармов.