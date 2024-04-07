Жандармы нашли 70 кг каннабиса в доме мэра французского Аваллона
Сотрудники французской жандармерии во время обыска обнаружили не менее 70 кг каннабиса в доме мэра города Аваллон Джамили Хабсауи, сообщают телеканал BFMTV и радиостанция France Bleu со ссылкой на источники.
По их данным, операцию проводили в рамках кампании по борьбе с оборотом наркотиков. Жандармы Аваллона обнаружили тайник во флигеле дома Хабсауи. Ранее правоохранители обнаружили связь ее братьев с торговлей запрещенными веществами.
Мэр была задержана, однако позже ее отпустили. Всего по делу были задержаны семь человек, в том числе двое братьев Хабсауи, уточняет France Bleu.
Как отмечает BFMTV, операция по борьбе с наркотиками, получившая название «Чистое пространство XXL», началась в Аваллоне после неожиданного визита в город президента Эмманюэля Макрона в середине марта. Всего в операции приняли участие 75 жандармов.
Аваллон — древний бургундский город во французском департаменте Йонна, в 34 км к юго-востоку от Осера. Его население — порядка 7,3 тыс. человек. В городе находится несколько достопримечательностей, включая паломническую церковь Сен-Лазар XII века постройки и крипту V века, которая находится под церковью.
Хабсауи была избрана мэром города в 2021 году.
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