Украинские пограничники задержали россиянина в Харьковской области

В Харьковской области пограничники задержали россиянина, которой несмотря на запрет на въезд на Украину, попытался пересечь границу. Подробности о его личности не сообщаются

Фото: Александр Полегенько / РИА Новости

На Украине в районе села Гатище в Харьковской области пограничники задержали 28-летнего россиянина, передает «Интерфакс-Украина» со ссылкой на пресс-службу Восточного регионального управления Государственной пограничной службы.

Украинские пограничники заметили мужчину, когда он был еще на российской территории, а задержали его после того, как он пересек границу. ​«Как выяснилось, мужчина пытался незаконно пересечь государственную границу в связи с запретом ему въезда на территорию Украины», — приводит агентство сообщение ведомства.

На задержанного составили протокол об административном правонарушении. Его дальнейшую судьбу решит суд.

В конце марта украинские пограничники задержали в Азовском море крымское рыболовецкое судно «Норд», зашедшее в украинские воды. Судно отбуксировали в Бердянск и арестовали. Суд над капитаном сейнера состоялся 5 апреля, его арестовали на два месяца за нарушение порядка въезда на «оккупированную территорию Украины». Пока капитан дожидался суда, все девять человека из состава экипажа содержались на сейнере.

Экипаж судна освободили только 6 апреля, они проходят свидетелями по делу и должны явиться в Херсон на допрос. Во вторник, 10 апреля, капитана судна должны освободить из-под стражи, так как владелец судна внесет за него залог.