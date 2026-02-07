The Economist рассказал, почему на Украине воюет много колумбийцев

У отставных колумбийских военных мало источников крупного заработка, нет поддержки от государства, а их навыки востребованы за рубежом. Ветераны сами активно ищут возможность подзаработать и согласны стать наемниками, пишет журнал

Фото: Андрей Андриенко / Press Service of the 65th Separate Mechanized Brigade of the Ukrainian Armed Forces / Reuters

В вооруженных конфликтах за пределами своей родины на сегодняшний день участвует рекордное число колумбийцев по сравнению с прошлым: людей привлекают большая зарплата и сам факт трудоустройства, пишет The Economist.

Издание привело в пример одну из таких ситуаций: соотечественник-колумбиец записал на испанском видео с предложением о работе на Украине за хорошие деньги, которое разместил в TikTok. Раскрыл ли он суть этой работы, The Economist не уточняет. Однако, как пишет журнал, автор видео в ролике сам был одет в камуфляж и проходил мимо палаток и пикапов.

Вскоре после того, как он разместил обращение, под ним появились комментарии пользователей. Один колумбиец просил поделиться дополнительной информацией. Другой прямо интересовался, как он может трудоустроиться, подчеркивая, что он — бывший военный.

Эксперты, опрошенные The Economist, сообщили, что большинство колумбийцев, которые выбирают такой способ заработка, в итоге участвуют в конфликте на Украине. По их информации, с 2022 года в зону боевых действий прибыло не менее 3 тыс. выходцев из Колумбии. Также колумбийцы активно едут в Судан, где идет гражданская война, или оказываются завербованными мексиканскими бандами, говорят аналитики.

По оценке Марио Уруэнья-Санчеса, эксперта по безопасности из Университета Росарио в Боготе, в зарубежных конфликтах участвует около 10 тыс. колумбийцев, большинство из которых — бывшие солдаты. Он пояснил, что такие люди после отставки работают в трех основных областях — в сфере безопасности, в криминале или становятся наемниками. Первый случай, например, охрана объектов, конвоев или энергетических установок для частных фирм — самый низкооплачиваемый, второй — более прибыльный, но и более рискованный. Третий же вариант — наемничество за границей, может означать как службу в иностранной армии, так и работу на частных подрядчиков.

При этом в Колумбии нет всеобъемлющей государственной программы поддержки ветеранов при переходе к гражданской жизни, поясняет Уруэнья-Санчес. Уход из армии для них часто означает потерю жилья, медицинского обслуживания и поддержки со стороны военных институтов. Военный опыт редко считается преимуществом на гражданских вакансиях и как-то вознаграждается, а размер ветеранских пенсий не превышает $400 в месяц. За рубежом же бывшим колумбийским военным обещают платить куда больше. Кроме того, ситуацию усугубляет и политическая обстановка в самой Колумбии.

Бывшие колумбийские военнослужащие востребованы, так как у них есть многолетний опыт борьбы с повстанческими группировками, такими как FARC. Тесное военное сотрудничество с США познакомило их со стандартным вооружением и системами связи НАТО. Кроме того, оплата труда колумбийских военных в целом ниже, чем у западных специалистов, они также могут быстро передислоцироваться при необходимости, пояснила эксперт Международной кризисной группы (Брюссель) Элизабет Дикинсон.

FARC (Революционные вооруженные силы Колумбии) — это леворадикальная повстанческая группировка, участвовавшая в Гражданской войне в Колумбии. Она вела войну против правительства страны с 1960-х годов. Движение обвиняли в том, что, помимо политики, оно занималось наркоторговлей и похищениями людей. В 2016-м FARC и местные власти заключили мирное соглашение.

The Wall Street Journal, ранее также беседовавшая с колумбийцами, писала, что Колумбия превратилась в «золотую жилу» для вербовщиков военных для участия в конфликтах за рубежом — не только на территории Украины, но и в странах Ближнего Востока и Африки.

Российская ФСБ в августе 2024 года сообщила о задержании двоих граждан Колумбии, воевавших на стороне Украины. Им вменили ч. 3 ст. 359 УК (наемничество), по которой грозит до 15 лет заключения.