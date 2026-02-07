Венгрия вынесет тему принудительной мобилизации на Украине на повестку ЕС

Орбан заявил, что вопрос будет вынесен на обсуждение всего Евросоюза. Ранее он осудил украинскую практику мобилизации после гибели закарпатского венгра. Зеленский признал проблему «бусификации» и поручил разобраться с ней

Виктор Орбан (Фото: Attila Volgyi / XinHua / Global Look Press)

Венгрия намерена вынести на обсуждение всего Евросоюза тему принудительной мобилизации на Украине, заявил премьер-министр страны Виктор Орбан, выступая на митинге перед избирателями.

По его словам, это в Брюсселе сделает глава венгерского МИДа Петер Сийярто. Еще в июле тот говорил, что этот вопрос будет затронут на заседании глав МИД стран ЕС.

Венгрия не допустит высокомерного отношения Киева к Будапешту и не потерпит принудительной мобилизации закарпатских венгров в ВСУ, подчеркнул премьер. Он также пообещал, что его страна окажет семьям погибших закарпатских венгров необходимую помощь.

Венгерские власти ранее запретили трем украинским чиновникам, ответственным за принудительную мобилизацию, въезд в страну и всю шенгенскую зону.

«У всего будут последствия в свое время. Всему свое время. Это было давно, когда мы выглядели как слабаки и позволяли обращаться с нами высокомерно. Это в прошлом. Лучше это понимать всем нашим соседям, особенно Украине. Мы живем в другом мире», — сказал Орбан (цитата по «РИА Новости»).

Закарпатье, которое сейчас входит в состав Украины, было частью Венгрии до 1920 года. По данным венгерских властей, сейчас в Закарпатской области Украины проживают 150 тыс. венгров. Будапешт называл восстановление прав национальных меньшинств одним из условий для вступления Украины в ЕС.

Ранее, 4 февраля, в своем посте в X Орбан осудил существующую на Украине практику мобилизации.

«Еще один венгр, отправленный на войну, погиб в результате принудительной мобилизации в Украине. Это недопустимо. Мы поддерживаем семью погибшего и не оставим это безнаказанным. Все украинские чиновники, ответственные за принудительную мобилизацию, будут незамедлительно высланы из Венгрии», — написал премьер, добавив, что венгенрский народ нельзя использовать «в качестве пушечного мяса».

На Украине с 24 февраля 2022 года объявлены военное положение и всеобщая мобилизация, их продлевают каждые три месяца. На фоне нехватки людей, о которой говорил в том числе президент Владимир Зеленский, весной 2024 года был снижен призывной возраст с 27 до 25 лет, а также отменена категория ограниченно годных. Всех мужчин на Украине в возрасте от 18 до 60 лет обязали иметь при себе военный билет, а военнообязанных — обновить данные в военкоматах. 26 января Зеленский в очередной раз продлил военное положение и всеобщую мобилизацию в стране — до 4 мая.

На фоне многолетней мобилизации на Украине в обиход вошло слово «бусификация» — сленговое название принудительной мобилизации, когда работники военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах-«бусиках». Термин стал словом 2024 года в стране по версии коллегии словаря современного украинского языка и сленга «Мыслово». Очевидцы в разных городах Украины не раз сообщали о случаях принудительной мобилизации, в том числе с применением силы к мужчинам и нанесением им травм.

На Украине уже прорабатываются реформы для решения накопившихся проблем с ТЦК (территориальные центры комплектования, аналог военкомата). Зеленский, однако, говорил, что в процесс мобилизации необходимо внести более масштабные изменения. В конце января он признал проблему «бусификации» и поручил главе Минобороны Михаилу Федорову разобраться с этим.