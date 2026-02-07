ТАСС назвал причину смерти бывшего замминистра юстиции Тропина
Причиной смерти бывшего заместителя министра юстиции Сергея Тропина, предварительно, стала острая сердечная недостаточность, сообщили ТАСС в медицинских службах.
По словам собеседника агентства, экс-чиновнику стало плохо в ванной комнате, где он и умер.
Тропина нашли мертвым в его квартире в центре Москвы накануне, 6 февраля. «РИА Новости» со ссылкой на правоохранительные органы сообщало, что его смерть не носила криминального характера.
Сергей Тропин был заместителем министра юстиции с февраля 1996 года по март 1997-го, при первом президенте России Борисе Ельцине. В мае 1996-го Ельцин присвоил ему чин государственного советника юстиции 1-го класса.
