Политика⁠,
0

ТАСС назвал причину смерти бывшего замминистра юстиции Тропина

ТАСС: экс-замминистра юстиции Тропин умер из-за сердечной недостаточности
Предварительная причина смерти Тропина — острая сердечная недостаточность, ему стало плохо в ванной, сообщили ТАСС в медицинских службах. Тропин занимал пост замглавы Минюста в 1996–1997 годах
Фото: Константин Кокошкин / Global Look Press
Фото: Константин Кокошкин / Global Look Press

Причиной смерти бывшего заместителя министра юстиции Сергея Тропина, предварительно, стала острая сердечная недостаточность, сообщили ТАСС в медицинских службах.

По словам собеседника агентства, экс-чиновнику стало плохо в ванной комнате, где он и умер.

Тропина нашли мертвым в его квартире в центре Москвы накануне, 6 февраля. «РИА Новости» со ссылкой на правоохранительные органы сообщало, что его смерть не носила криминального характера.

Экс-замглавы Минтруда Алексея Скляра нашли мертвым в Москве
Общество
Алексей Скляр

Сергей Тропин был заместителем министра юстиции с февраля 1996 года по март 1997-го, при первом президенте России Борисе Ельцине. В мае 1996-го Ельцин присвоил ему чин государственного советника юстиции 1-го класса.

