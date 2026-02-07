 Перейти к основному контенту
Политика⁠,
Пентагон разорвал связи с Гарвардом из-за «глобалистских идей»

Хегсет объявил о разрыве связей Пентагона с Гарвардом из-за глобалистских идей
Пентагону надоело, что Гарвард, куда военные отправлялись обучаться при поддержке военного ведомства, возвращает солдат с «глобалистскими» идеями в головах. Пит Хегсет заявил о разрыве 250-летних отношений военных с Гарвардом
Пентагон разрывает связи с Гарвардским университетом, прекращает программы военной подготовки, поддержку стипендий, сертификационных программ и стажировок. Об этом заявил глава американского военного ведомства Пит Хегсет, сообщает пресс-служба Пентагона.

«Слишком долго наше ведомство отправляло лучших и самых талантливых офицеров в Гарвард, надеясь, что университет лучше поймет и оценит наших воинов, — сказал Хегсет. — Вместо этого слишком многие наши офицеры вернулись слишком похожими на гарвардцев — с головами, полными глобалистских и радикальных идеологий, которые не способствуют улучшению наших боевых подразделений».

По словам Хегсета, Гарвард перестал быть гостеприимным местом для военнослужащих и подходящим для их развития. Пит Хегсет заявил, что причиной этого стала политика университета, допускающая антисемитизм и поощряющая атмосферу поддержки движения ХАМАС, а также ряд научных международных программ, в том числе сотрудничество с Коммунистической партией Китая (КПК).

История сотрудничества Гарварда и американских военных началась еще в годы Войны за независимость (1775–1783 гг.). Хегсет, который и сам учился в этом университете, напомнил в своем заявлении, что среди выпускников Гарварда больше тех, кто получил национальную медаль Почета (высшая военная награда США), чем из любого другого гражданского американского вуза.

Гарвардский университет в последние годы находится в центре конфликта с администрацией президента США Дональда Трампа, которая последовательно усиливает давление на ведущие американские вузы, пишет CBS. Белый дом обвиняет университет в терпимости к антисемитским настроениям в кампусе и в отказе выполнять требования федеральных властей, включая изменения в политике управления и академических программах.

Команда Трампа сократила федеральное финансирование научных исследований Гарварда после отказа университета выполнить требования Вашингтона. Правление вуза два раза выиграло у администрации Трампа в суде в 2025 году. В феврале 2026 года Трамп заявил, что Гарвард должен будет выплатить $1 млрд в рамках «сделки» по федеральному финансированию.

В отличие от Гарварда, Колумбийский университет согласился выплатить федеральному правительству $200 млн, а Брауновский университет — направить $50 млн на программы развития трудовых ресурсов в обмен на восстановление финансирования исследований.

