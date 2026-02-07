Танкеры ускорили транзит через Ормузский пролив рядом с Ираном

Операторы супертанкеров ускоряют проход через Ормузский пролив на фоне обострения отношений между США и Ираном. Это повышает риски для судоходства в одном из важнейших нефтяных маршрутов мира

Некоторые операторы супертанкеров ускорили транзит через Ормузский пролив на фоне растущей напряженности в отношениях между США и Ираном и потенциальных рисков для судоходства, сообщает Bloomberg. Через этот узкий пролив проходит около четверти мирового морского грузооборота нефти, отмечает агентство.

Сверхбольшие танкеры (Very Large Crude Carrier, VLCC) следуют по узкой, перегруженной акватории со скоростью до 17 узлов, следует из данных отслеживания судов. Обычно максимальная скорость полностью загруженного супертанкера составляет около 13 узлов. Длина такого судна — около 330 м, что делает его неудобным в управлении.

Один из супертанкеров, увеличивших скорость, — DHT Jaguar. После загрузки почти 2 млн баррелей кувейтской нефти при выходе из Ормузского пролива судно развило скорость почти в 16 узлов. Сверхбольшой танкер V. Harmony, который должен забрать груз из порта Персидского залива в ОАЭ, на этой неделе приблизился к Оману со стороны Азии на скорости около 11 узлов, а в четверг увеличил скорость и вошел в пролив почти на 17 узлов.

Ускорение супертанкеров делает навигацию в этих водах опаснее, особенно с учетом скопления военных кораблей. По словам судовладельцев и брокеров, обслуживающих суда в этом проливе, некоторые операторы начали принимать рискованные меры после того, как Иран на прошлой неделе объявил о проведении учений с боевой стрельбой. Кроме того, США продолжают наращивать свое военное присутствие в регионе.

Президент США Дональд Трамп неоднократно угрожал нанести новый военный удар по Ирану из-за жестокого подавления недавних протестов в стране или в случае отказа Ирана от переговоров о новом соглашении по ядерной программе. В конце января Трамп заявил, что направил к Ирану американскую группировку — «огромную армаду» во главе с авианосцем Abraham Lincoln.

Иран не раз угрожал перекрыть Ормузский пролив, но не исполнил своих угроз.

Ормузский пролив — одно из ключевых «узких мест» мировой экономики, прежде всего из‑за нефти и газа. Через него проходит единственный морской выход из Персидского залива в Индийский океан. В 2024 году через пролив шло около 20 млн барр. нефти и нефтепродуктов в сутки — это примерно 20% мирового потребления и более четверти всей морской торговли нефтью. Около одной пятой мирового рынка СПГ тоже проходит через Ормуз, в основном это экспорт Катара и ОАЭ.