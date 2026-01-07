Политика,
США захватили танкер с российским флагом. Спецэфир телеканала РБК
Береговая охрана США провела операцию по захвату танкера Marinera, который после отплытия от берегов Венесуэлы сменил флаг на российский. Подробности о событии — в спецэфире телеканала РБК.
