Вучич не смог гарантировать дальнейший отказ от санкций против России
Президент Сербии Александр Вучич заявил, что не гарантирует дальнейший отказ Белграда от санкций против Москвы, его слова передает портал Kurir. При этом сам он лично все еще выступает против мер в отношении России.
Вучич напомнил, что на заседании совета нацбезопасности Сербии еще в 2022-м было решено отказаться от рестрикций в отношении Москвы. При этом сербский лидер считает, что в правительстве есть люди, которые могут изменить это решение, соответствующие полномочия у кабмина есть.
Говоря о себе лично, он подчеркнул, что надеется на скорое завершение вооруженного конфликта и не готов менять позицию по антироссийским санкциям. «Я слишком стар, чтобы так легко менять свое мнение», — сказал Вучич.
Президент Сербии прежде не раз заявлял, что выступает против антироссийских санкций, хотя того хотели бы европейские страны: «Мы этого не сделали, и нам не стыдно за свои решения, и я не хочу перед вами оправдываться за это».
В октябре 2025-го он отмечал, что отказ от введения санкций против России является главной причиной, которая отдаляет Белград от членства в ЕС. За месяц до этого на встрече с президентом Владимиром Путиным Вучич заверил, что Сербия продолжит сохранять нейтралитет по отношению к России.
Москва осуждает западные санкции. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что эти меры уже сформировали у экономики России «определенный иммунитет».
