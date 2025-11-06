Экс-генерал Денис Сугробов занял пост в фармацевтической компании

Экс-руководитель ГУЭБиПК МВД Денис Сугробов стал советником главы компании-производителя препаратов из плазмы крови, рассказали источники РБК. Он отвечает за взаимодействие с представителями власти

Денис Сугробов (Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС)

Экс-руководитель главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД Денис Сугробов работает советником главы компании — производителя препаратов из плазмы крови «Иммуно-Гем». Об этом РБК сообщил источник, близкий к руководству компании. Информацию подтвердил источник, знакомый с Сугробовым.

РБК направил запрос в «Иммуно-Гем». «Пока не на месте», — ответили в компании на просьбу соединить с Сугробовым по телефону.

По словам собеседника, Сугробов был принят на должность советника генерального директора по взаимодействию с федеральными и региональными органами исполнительной власти в 2024 году, после того как получил условно-досрочное освобождение.

С 2019 года Сугробов был в заключении в исправительной колонии № 3 в Рязанской области, где числился подсобным рабочим и оператором швейного оборудования. В июне 2023 года он вышел по УДО.

Генерал-лейтенант МВД Сугробов был арестован в мае 2014 года сотрудниками ФСБ и службы собственной безопасности министерства. В 2017 году его и еще восьмерых фигурантов уголовного дела осудили за превышение должностных полномочий, организацию преступного сообщества и провокацию взяток от высокопоставленных должностных лиц и предпринимателей. Мосгорсуд назначил обвиняемым наказание в виде лишения свободы на срок от четырех до 22 лет в колонии строгого режима. Сугробов получил 12 лет заключения в колонии.

Его лишили звания и возможности в течение пяти лет после освобождения занимать должности в правоохранительных органах. Заместитель Сугробова Борис Колесников погиб, выпав с балкона шестого этажа здания Следственного комитета. Уголовное дело в отношении него было прекращено в связи со смертью.

В деле Сугробова говорилось, что в антикоррупционном управлении полиции сформировалось преступное сообщество (ст. 210 УК), в которое входили несколько офицеров. Следователь утверждал, что полицейские систематически превышали полномочия (ст. 286 УК), поставили на поток фальсификацию оперативных материалов на высокопоставленных чиновников и предпринимателей, массово провоцировали их на преступления. В уголовном деле фигурировали порядка 30 потерпевших.

Компания «Иммуно-Гем» была зарегистрирована в феврале 2015 года в Москве. Среднесписочная численность — 39 человек. В 2023 году выручка компании составила почти 800 млн руб., а прибыль — 31,76 млн руб. На сайте компании указано, что она занимается производством лекарственных средств и субстанций с марта 1999 года и «является одним из ведущих производителей отечественных препаратов крови». Совместно с МНИИЭМ были разработаны и запатентованы препараты «Габриглобин» и «Иммуноглобулиновый комплексный препарат» (КИП). Сейчас в портфеле компании три лекарственных средства и субстанции.

В апреле 2024 года Тверской суд Москвы начал рассматривать уголовное дело о злоупотреблении должностными полномочиями главным инженером компании «Иммунно-Гем» Сергеем Горюновым. Его обвиняли в том, что в 2016–2019 годах, будучи заместителем гендиректора НПО «Микроген», он продал конкурировавшему тогда с его компанией «Иммуно-Гем» 4 тонны иммуноглобулинового комплекса «осадок фракции II+III» (А) за 1,8 млн руб. при его реальной стоимости 31,6 млн руб.

Тогда Горюнов сообщил следствию, что препарат был просрочен и подлежал утилизации. В материалах дела говорилось, что он продал заменитель плазмы основному конкуренту, воспользовавшись близкими отношениями со специалистом «Иммуно-Гем» Анной Ковалевой. НПО «Микроген» входит в холдинг «Нацимбио» госкорпорации «Ростех».

Сейчас Горюнов входит в состав учредителей «Иммуно-Гем», Ковалева руководит компанией с 2019 года.