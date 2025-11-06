Кремль заявил, что реакция США на слова Путина на Совбезе не поступала

Песков: Россия не получала реакции США на заявления Путина о ядерных испытаниях

Москва не получала от Вашингтона официальной реакции на заявление Путина о ядерных испытаниях, сообщил Песков.﻿ Накануне президент поручил оценить целесообразность их проведения

Владимир Путин (Фото: Гавриил Григоров / Sputnik / Reuters)

От Вашингтона не последовало официальной реакции на заявление президента России Владимира Путина о ядерных испытаниях, сообщил ТАСС пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Нет, не поступало», — сказал он.

Министр обороны Андрей Белоусов накануне, 5 ноября, предложил подготовку полномасштабных ядерных испытаний из-за США, действия которых «однозначно свидетельствуют» об активном наращивании стратегических наступательных вооружений. По его словам, учения могли бы пройти на полигоне «Новая Земля».

В тот же день Путин на совещании Совета безопасности России поручил МИДу и Минобороны оценить целесообразность проведения ядерных испытаний.

По его словам, если США или другие члены Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний решат провести испытания, то Россия предпримет «адекватные действия». В свою очередь, Песков прокомментировал заявление Путина и отметил, что президент не давал поручения приступить к подготовке испытаний.

Центральный полигон открыли на Новой Земле в 1954 году для испытаний ядерного оружия мегатонного класса. Он занимает территорию 90,2 тыс. кв. км, из них более половины приходится на сушу. В советское время на Новой Земле провели 132 ядерных взрыва. Россия испытания ядерного оружия не проводила.

Президент США Дональд Трамп 3 ноября сообщил о намерении США провести ядерные испытания, объяснив это действиями других ядерных держав.

Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ) подготовили в 1996 году. Россия подписала и ратифицировала его, то же сделали еще две страны с ядерным оружием — Великобритания и Франция, США договор подписали, но не ратифицировали. В то же время и Россия, и США в начале 1990-х ввели добровольные односторонние моратории на ядерные испытания.

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте прокомментировал заседание Совета безопасности России. «Я давно перестал реагировать на встречи, которые организует Путин. Ему платят как президенту России, поэтому он их и организует», — заявил Рютте.

Песков в ответ призвал страны НАТО прислушаться к словам президента, чтобы понять позицию России. По его словам, в этом «кроется проблема Североатлантического альянса», руководители которого говорят, что «не слушают Россию».