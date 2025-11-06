 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика⁠,
0

Кремль заявил, что реакция США на слова Путина на Совбезе не поступала

Песков: Россия не получала реакции США на заявления Путина о ядерных испытаниях
Москва не получала от Вашингтона официальной реакции на заявление Путина о ядерных испытаниях, сообщил Песков.﻿ Накануне президент поручил оценить целесообразность их проведения
Владимир Путин
Владимир Путин (Фото: Гавриил Григоров / Sputnik / Reuters)

От Вашингтона не последовало официальной реакции на заявление президента России Владимира Путина о ядерных испытаниях, сообщил ТАСС пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Нет, не поступало», — сказал он.

Министр обороны Андрей Белоусов накануне, 5 ноября, предложил подготовку полномасштабных ядерных испытаний из-за США, действия которых «однозначно свидетельствуют» об активном наращивании стратегических наступательных вооружений. По его словам, учения могли бы пройти на полигоне «Новая Земля».

В тот же день Путин на совещании Совета безопасности России поручил МИДу и Минобороны оценить целесообразность проведения ядерных испытаний.

По его словам, если США или другие члены Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний решат провести испытания, то Россия предпримет «адекватные действия». В свою очередь, Песков прокомментировал заявление Путина и отметил, что президент не давал поручения приступить к подготовке испытаний.

Центральный полигон открыли на Новой Земле в 1954 году для испытаний ядерного оружия мегатонного класса. Он занимает территорию 90,2 тыс. кв. км, из них более половины приходится на сушу. В советское время на Новой Земле провели 132 ядерных взрыва. Россия испытания ядерного оружия не проводила.

Генсек НАТО Рютте высказался о ядерных испытаниях России
Политика
Марк Рютте

Президент США Дональд Трамп 3 ноября сообщил о намерении США провести ядерные испытания, объяснив это действиями других ядерных держав.

Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ) подготовили в 1996 году. Россия подписала и ратифицировала его, то же сделали еще две страны с ядерным оружием — Великобритания и Франция, США договор подписали, но не ратифицировали. В то же время и Россия, и США в начале 1990-х ввели добровольные односторонние моратории на ядерные испытания.

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте прокомментировал заседание Совета безопасности России. «Я давно перестал реагировать на встречи, которые организует Путин. Ему платят как президенту России, поэтому он их и организует», — заявил Рютте.

Песков в ответ призвал страны НАТО прислушаться к словам президента, чтобы понять позицию России. По его словам, в этом «кроется проблема Североатлантического альянса», руководители которого говорят, что «не слушают Россию».

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.

Трамп оценил победу мусульманина на выборах мэра Нью-Йорка

ЕС планирует ужесточить выдачу россиянам шенгенских виз — Politico

В ЕС предусмотрели две альтернативы «репарационному» кредиту Украине

Минтранс США поручит сократить число авиарейсов на фоне шатдауна

Трамп рассказал о работе над ядерным разоружением

Apple планирует платить более $1 млрд в год за ИИ от Google — Bloomberg
Авторы
Теги
Персоны
Дарья Лебедева Дарья Лебедева
Дмитрий Песков США ядерные испытания
Владимир Путин фото
Владимир Путин
политик, президент России
7 октября 1952 года
Дмитрий Песков фото
Дмитрий Песков
пресс-секретарь президента России
17 октября 1967 года
Материалы по теме
Генсек НАТО Рютте высказался о ядерных испытаниях России
Политика
Кремль оценил близость к ядерной войне в сравнении с Карибским кризисом
Политика
Трамп поручил Пентагону начать ядерные испытания «на равной основе»
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 6 ноября
EUR ЦБ: 93,51 (—) Инвестиции, 05 ноя, 18:51 Курс доллара на 6 ноября
USD ЦБ: 81,19 (—) Инвестиции, 05 ноя, 18:51
Полковника и майора лишили званий и отправили в колонию за взятки Политика, 15:01
Чем важны структурные продукты для инвестиций в полисы страхования жизни Отрасли, 14:59
Ким и Бакальчук заключили мировое соглашение по разделу имущества Бизнес, 14:59
Как компании выбирают, кто будет внедрять ИТ-системы. Исследование РБК х Ростелеком, 14:55
Как далеко игрокам НХЛ до исторических 900 шайб Овечкина. Инфографика Спорт, 14:50
Ученые предупредили о риске «схлопывания» Вселенной Технологии и медиа, 14:48
Суд ограничил действия директору клиники по делу о торговле детьми Общество, 14:47
Прокачайте когнитивные способности
Тренируем мозг с интенсивом
Подробнее
От ветеринара до генного инженера: как готовят специалистов для АПК Национальные проекты, 14:45
Счетная палата Франции увеличила стоимость реставрации Лувра Политика, 14:44
Лукашенко позвал «трудолюбивых украинцев» в Белоруссию Политика, 14:42
Технологии в деле: как цифровые решения усиливают крупный бизнес РБК х МТС Бизнес, 14:39
Укусившую и оскорбившую полицейских блогершу приговорили к колонии Политика, 14:34
В «Динамо» рассказали, когда будут бороться за чемпионство в РПЛ Спорт, 14:34
Шойгу рассказал об условиях для поездок в Сибирь «с радостью» Экономика, 14:33