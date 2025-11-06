Суд обязал губернатора Амурской области уволить замминистра юстиции
Благовещенский городской суд Амурской области удовлетворил иск прокуратуры и обязал губернатора Василия Орлова уволить первого заместителя министра юстиции в связи с утратой доверия из-за коррупционного нарушения, сообщила пресс-служба надзорного ведомства.
В основу иска легли результаты антикоррупционной проверки. Надзорное ведомство выяснило, что в 2021 году первый заместитель министра юстиции области в нарушение закона приобрела иностранные ценные бумаги, которыми распоряжалась до 2025 года. На сайте министерства юстиции Амурской области указано, что у министра два первых заместителя — Ольга Гончарова и Светлана Бартулева. Согласно картотеке суда, иск касается Бартулевой.
По действующему законодательству о противодействии коррупции государственным служащим определенных должностей запрещено владеть иностранными финансовыми инструментами (акции, облигации, паи и пр.). В этот перечень входит и должность первого заместителя министра юстиции Амурской области, отметили в прокуратуре.
Для устранения нарушений закона о противодействии коррупции прокурор области внес представление губернатору. Однако правительство региона не нашло нарушений в действиях первого замминистра. Тогда прокуратура обратилась в суд.
«Решением Благовещенского городского суда исковые требования прокуратуры удовлетворены в полном объеме. Решение суда в законную силу не вступило», — говорится в сообщении.
Читайте РБК в Telegram.
Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.
Трамп оценил победу мусульманина на выборах мэра Нью-Йорка
ЕС планирует ужесточить выдачу россиянам шенгенских виз — Politico
В ЕС предусмотрели две альтернативы «репарационному» кредиту Украине
Минтранс США поручит сократить число авиарейсов на фоне шатдауна
Трамп рассказал о работе над ядерным разоружением
Apple планирует платить более $1 млрд в год за ИИ от Google — Bloomberg