Суд обязал губернатора Амурской области уволить замминистра юстиции

В Приамурье прекращены полномочия первого замминистра юстиции, которая, как выяснила прокуратура, в 2021 году в нарушение закона приобрела иностранные ценные бумаги. Согласно картотеке суда, речь идет о Светлане Бартулевой

Светлана Бартулева (Фото: Министерство проектного управления и кадровой политики Амурской области / Telegram)

Благовещенский городской суд Амурской области удовлетворил иск прокуратуры и обязал губернатора Василия Орлова уволить первого заместителя министра юстиции в связи с утратой доверия из-за коррупционного нарушения, сообщила пресс-служба надзорного ведомства.

В основу иска легли результаты антикоррупционной проверки. Надзорное ведомство выяснило, что в 2021 году первый заместитель министра юстиции области в нарушение закона приобрела иностранные ценные бумаги, которыми распоряжалась до 2025 года. На сайте министерства юстиции Амурской области указано, что у министра два первых заместителя — Ольга Гончарова и Светлана Бартулева. Согласно картотеке суда, иск касается Бартулевой.

По действующему законодательству о противодействии коррупции государственным служащим определенных должностей запрещено владеть иностранными финансовыми инструментами (акции, облигации, паи и пр.). В этот перечень входит и должность первого заместителя министра юстиции Амурской области, отметили в прокуратуре.

Для устранения нарушений закона о противодействии коррупции прокурор области внес представление губернатору. Однако правительство региона не нашло нарушений в действиях первого замминистра. Тогда прокуратура обратилась в суд.

«Решением Благовещенского городского суда исковые требования прокуратуры удовлетворены в полном объеме. Решение суда в законную силу не вступило», — говорится в сообщении.