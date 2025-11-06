Главу Нацбанка Ингушетии арестовали по делу о злоупотреблениях

Главу Нацбанка Ингушетии Ужахова обвиняют в укрывании хищений имущества ЦБ на сумму более 4 млн руб. его родственником, который также работает там. Ужахов возглавляет Нацбанк республики с 2020-го

Магомед-Бек Ужахов (Фото: Банк России)

Главу Национального банка Ингушетии — республиканского отделения ЦБ — Магомед-Бека Ужахова арестовали по обвинению в злоупотреблении должностными полномочиями из личной заинтересованности (ч. 1 ст. 285 УК), сообщает объединенная пресс-служба судов республики в телеграм-канале.

Решение об аресте на два месяца (до 27 декабря) вынес Магасский районный суд 28 октября. Постановление не вступило в законную силу.

Из публикации следует, что в Нацбанке Ингушетии работает также родственник Ужахова — он занимает должность заведующего системно-техническим сектором отдела информатизации.

По версии следствия, глава регионального отделения ЦБ знал, что родственник похитил ведомственное имущество — мобильную рабочую станцию стоимостью 109 725 руб., однако не уведомил об этом Южное главное управление Банка России и главного аудитора Центробанка, а также не принял мер для увольнения этого человека и привлечения его к ответственности.

«Продолжая свою преступную деятельность, в октябре 2024 года Ужахов дал указание своим подчиненным подготовить документы, содержащие заведомо недостоверные сведения относительно оприходования фактически отсутствующего имущества, утвердил фиктивную накладную, тем самым придав законный вид обороту похищенного его родственником имущества Банка России», — сказано в сообщении.

В результате «обусловленной протекционизмом» преступной деятельности Ужахова его родственник с февраля 2023-го по октябрь 2024-го похитил имущество ЦБ на общую сумму более 4 млн руб., считает следствие.

Магомед-Бек Ужахов работает в отделении ЦБ по Ингушетии с 2007 года. До 2019-го он был первым заместителем начальника Главного управления Банка России по Ингушетии. В 2019–2020 годах исполнял обязанности управляющего отделением — Национальным банком по республике, в июне 2020-го был назначен на эту должность.