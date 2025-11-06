TdG узнал о просьбе глав Rolex и Cartier к Трампу снизить пошлины

Главы компаний из Швейцарии, включая руководителей Rolex и Cartier, встретились с Трампом, чтобы обсудить снижение 39-процентных пошлин на импорт швейцарских товаров. Bloomberg пишет о растущей среди них обеспокоенности

Шесть влиятельных бизнесменов из Швейцарии встретились 4 ноября в Овальном кабинете с президентом США Дональдом Трампом и пытались добиться снижения пошлин на импорт товаров в Соединенные Штаты, пишет Tribune de Genève (TdG).

В переговорах приняли участие глава Rolex Жан-Фредерик Дюфур, председатель совета директоров холдинга Richemont Йохан Руперт (компания владеет брендами Cartier, Piaget и Vacheron Constantin), председатель совета директоров оператора контейнерных перевозок MSC Диего Апонте, сооснователь нефтетрейдера Mercuria Даниэл Джаегги, глава группы по торговле драгоценными металлами MKS PAMP Марван Шакарчи и соучредитель инвестиционной компании Partners Group Альфред Гантнер.

С американской стороны, помимо Дональда Трампа, во встрече также приняли участие его сын Эрик с супругой Ларой.

Президент США летом ввел 39-процентные пошлины для Швейцарии из-за торгового дисбаланса между двумя странами. Это самые высокие тарифы в Европе, при этом Соединенные Штаты являются вторым по величине торговым партнером Швейцарии после ЕС. Швейцарская экономика оказалась в менее выгодной конкурентной позиции, в стране опасаются долгосрочных последствий. Трамп также угрожает тарифами в размере до 250% для фармацевтической промышленности и пошлинами на торговлю золотом.

На встрече с Трампом бизнесмены хотели обратить внимание президента США на подобные последствия. Это частная инициатива предпринимателей из Швейцарии, пишет 20min.

После встречи Трамп написал в соцсети Truth Social, что для него «было большой честью встретиться с высокопоставленными представителями [бизнеса] Швейцарии». «Встреча завершилась с пониманием того, что наш торговый представитель Джеймисон Грир будет продолжать обсуждение этих тем с лидерами Швейцарии», — написал республиканец.

TdG уточняет, что после переговоров «не было никаких признаков того, что Швейцария приблизилась к достижению 39-процентного снижения тарифов США на швейцарские товары».

Совместные усилия бизнесменов из ведущих отраслей промышленности Швейцари стали признаком «растущей обеспокоенности» среди них, отмечает Bloomberg.