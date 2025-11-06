 Перейти к основному контенту
TdG узнал о просьбе глав Rolex и Cartier к Трампу снизить пошлины

TdG: главы Rolex и Cartier просили Трампа ослабить пошлины для Швейцарии
Главы компаний из Швейцарии, включая руководителей Rolex и Cartier, встретились с Трампом, чтобы обсудить снижение 39-процентных пошлин на импорт швейцарских товаров. Bloomberg пишет о растущей среди них обеспокоенности

Шесть влиятельных бизнесменов из Швейцарии встретились 4 ноября в Овальном кабинете с президентом США Дональдом Трампом и пытались добиться снижения пошлин на импорт товаров в Соединенные Штаты, пишет Tribune de Genève (TdG).

В переговорах приняли участие глава Rolex Жан-Фредерик Дюфур, председатель совета директоров холдинга Richemont Йохан Руперт (компания владеет брендами Cartier, Piaget и Vacheron Constantin), председатель совета директоров оператора контейнерных перевозок MSC Диего Апонте, сооснователь нефтетрейдера Mercuria Даниэл Джаегги, глава группы по торговле драгоценными металлами MKS PAMP Марван Шакарчи и соучредитель инвестиционной компании Partners Group Альфред Гантнер.

С американской стороны, помимо Дональда Трампа, во встрече также приняли участие его сын Эрик с супругой Ларой.

Президент США летом ввел 39-процентные пошлины для Швейцарии из-за торгового дисбаланса между двумя странами. Это самые высокие тарифы в Европе, при этом Соединенные Штаты являются вторым по величине торговым партнером Швейцарии после ЕС.

Швейцарская экономика оказалась в менее выгодной конкурентной позиции, в стране опасаются долгосрочных последствий. Трамп также угрожает тарифами в размере до 250% для фармацевтической промышленности и пошлинами на торговлю золотом.

На встрече с Трампом бизнесмены хотели обратить внимание президента США на подобные последствия. Это частная инициатива предпринимателей из Швейцарии, пишет 20min.

Трамп назвал США богатейшей страной мира после введения пошлин
Политика
Дональд Трамп

После встречи Трамп написал в соцсети Truth Social, что для него «было большой честью встретиться с высокопоставленными представителями [бизнеса] Швейцарии». «Встреча завершилась с пониманием того, что наш торговый представитель Джеймисон Грир будет продолжать обсуждение этих тем с лидерами Швейцарии», — написал республиканец.

TdG уточняет, что после переговоров «не было никаких признаков того, что Швейцария приблизилась к достижению 39-процентного снижения тарифов США на швейцарские товары».

Совместные усилия бизнесменов из ведущих отраслей промышленности Швейцари стали признаком «растущей обеспокоенности» среди них, отмечает Bloomberg.

