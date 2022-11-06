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Президент Польши отказался идти на уступки ради выделения средств от ЕС

Президент Польши Дуда отказался идти на уступки Евросоюзу по вопросу реформ
Анджей Дуда
Анджей Дуда (Фото: Sean Gallup / Getty Images)

Польские власти не будут идти на уступки Евросоюзу для получения средств из европейского фонда восстановления экономики (RRF), заявил в интервью изданию Sieci президент Польши Анджей Дуда.

«Я не собираюсь как-либо отвечать на предложения с этой стороны. (...) Насколько мне известно, мы выполнили все условия для получения денег, наш план расходов утвержден», — цитирует президента «Польское радио».

Польша ожидает выплату причитающихся ей средств, добавил Дуда.

Речь идет о польском Национальном плане восстановления, средства на который утверждает и выделяет Европейская комиссия из фонда восстановления экономики (RRF). При этом у Брюсселя есть право блокировать выделение средств из бюджета и фондов ЕС странам, в которых как он полагает, есть проблемы с верховенством права. Между ЕС и Польшей с 2017 года продолжатся разногласия из-за начатой в стране судебной реформы.

Материал дополняется. 

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Кирилл Соколов Кирилл Соколов
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