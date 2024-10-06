ABC узнал о планах Обамы присоединиться к кампании Харрис

Обама с 10 октября вступит в кампанию Харрис и будет участвовать в ней до выборов. Он проедет по колеблющимся штатам, а первую остановку сделает в Пенсильвании, сообщил ABC News представитель штаба

Экс-президент США Барак Обама намерен с 10 октября присоединиться к предвыборной кампании кандидата от демократов Камалы Харрис, передает ABC News со ссылкой на высокопоставленного представителя ее штаба.

Обама будет активно участвовать в кампании Харрис до выборов, которые состоятся 5 ноября. По данным ABC News, экс-президент планирует посетить колеблющиеся штаты.

Первую остановку Обама планирует сделать в районе Питтсбурга (штат Пенсильвания), сообщил ABC представитель штаба. Другие детали о предстоящих поездках он не раскрыл.

О планах Обамы присоединиться к кампании Харрис на следующей неделе ранее писала The Washington Post, также со ссылкой на высопоставленного представителя штаба. Старший советник Обамы Эрик Шульц тогда заявил, что политик делает «все возможное, чтобы помочь избранию вице-президента Харрис» и демократов по всей стране.

Сразу после того, как действующий президент США Джо Байден вышел из предвыборной гонки, Обама не стал поддерживать никого из кандидатов. Он указал, что «Джо никогда не отказывался от боя», добавив, что это решение было для президента США одной «из самых сложных задач в его жизни». О том, что Обама решил поддержать Харрис, 25 июля сообщил телеканал NBC со ссылкой на источники.

Обама не выражал поддержку Харрис публично, чтобы не выдать участие в процессе и чтобы дать время действующему президенту Джо Байдену обдумать решение о выходе из президентской гонки, писала со ссылкой на источники The New York Times. В конце июля он публично поддержал Харрис, сменившую Байдена как кандидат от демократов.

Обама занимал пост президента США в 2009-2017 годах. Он стал первым темнокожим главой государства в истории страны. Байден при нем занимал пост вице-президента.

Выборы президента США пройдут 5 ноября. Основным конкурентом Харрис на них выступает кандидат от республиканцев Дональд Трамп.