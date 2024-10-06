 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Выборы президента США ,  
0 

ABC узнал о планах Обамы присоединиться к кампании Харрис

ABC: Барак Обама присоединится к предвыборной кампании Харрис 10 октября
Сюжет
Выборы президента США
Обама с 10 октября вступит в кампанию Харрис и будет участвовать в ней до выборов. Он проедет по колеблющимся штатам, а первую остановку сделает в Пенсильвании, сообщил ABC News представитель штаба

Экс-президент США Барак Обама намерен с 10 октября присоединиться к предвыборной кампании кандидата от демократов Камалы Харрис, передает ABC News со ссылкой на высокопоставленного представителя ее штаба.

Обама будет активно участвовать в кампании Харрис до выборов, которые состоятся 5 ноября. По данным ABC News, экс-президент планирует посетить колеблющиеся штаты.

Первую остановку Обама планирует сделать в районе Питтсбурга (штат Пенсильвания), сообщил ABC представитель штаба. Другие детали о предстоящих поездках он не раскрыл.

О планах Обамы присоединиться к кампании Харрис на следующей неделе ранее писала The Washington Post, также со ссылкой на высопоставленного представителя штаба. Старший советник Обамы Эрик Шульц тогда заявил, что политик делает «все возможное, чтобы помочь избранию вице-президента Харрис» и демократов по всей стране.

Сразу после того, как действующий президент США Джо Байден вышел из предвыборной гонки, Обама не стал поддерживать никого из кандидатов. Он указал, что «Джо никогда не отказывался от боя», добавив, что это решение было для президента США одной «из самых сложных задач в его жизни». О том, что Обама решил поддержать Харрис, 25 июля сообщил телеканал NBC со ссылкой на источники.

Обама не выражал поддержку Харрис публично, чтобы не выдать участие в процессе и чтобы дать время действующему президенту Джо Байдену обдумать решение о выходе из президентской гонки, писала со ссылкой на источники The New York Times. В конце июля он публично поддержал Харрис, сменившую Байдена как кандидат от демократов.

Обама занимал пост президента США в 2009-2017 годах. Он стал первым темнокожим главой государства в истории страны. Байден при нем занимал пост вице-президента.

Выборы президента США пройдут 5 ноября. Основным конкурентом Харрис на них выступает кандидат от республиканцев Дональд Трамп.

СМИ узнали подробности отношений Дурова и Болгар

Что смотреть в выходные в кинотеатрах и онлайн

Овечкин стал самым высокооплачиваемым игроком в истории НХЛ

Рейтинг лучших акций за III квартал

Падение цен на вторичное жилье замедлилось вдвое

С 1 октября увеличился утильсбор. Что будет с ценами на авто?

В Нью-Йорке выставили на продажу квартиру из фильма «Дьявол носит Prada»

Цена на нефть показала рекордный рост

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Персоны
Татьяна Зыкина Татьяна Зыкина
Барак Обама Камала Харрис выборы президента США
Камала Харрис фото

Камала Харрис

вице-президент США
20 октября 1964 года
Материалы по теме
Барак Обама поддержал кандидатуру Камалы Харрис на выборах в США
Политика
Обама сравнил с плохим сиквелом возможный новый президентский срок Трампа
Политика
NYT объяснила, почему Обама не сразу поддержал Харрис
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 5 октября
EUR ЦБ: 104,74 (-0,12) Инвестиции, 04 окт, 17:47 Курс доллара на 5 октября
USD ЦБ: 94,87 (-0,16) Инвестиции, 04 окт, 17:47
Чем необычны президентские выборы в ТунисеПолитика, 10:01
Футболисты «Ростова» попали в ДТП после матча со «Спартаком»Спорт, 09:59
В Казахстане заявили, что не будут резервировать на осень бензин в РоссииЭкономика, 09:55
ЦАХАЛ заявила об ударе по складам «Хезболлы» под жилыми домами в БейрутеПолитика, 09:44
Привел Россию к первому золоту. Легенде хоккея Борису Михайлову 80 летСпорт, 09:35
Минобороны отчиталось об уничтожении дронов над тремя регионамиПолитика, 09:01
Около 50% — столько можно было потерять на худшей акции 3-го кварталаИнвестиции, 09:00
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Токаев счел, что АЭС в Казахстане должен строить международный консорциумПолитика, 08:39
ABC узнал о планах Обамы присоединиться к кампании ХаррисПолитика, 08:32
Армения выразила надежду на укрепление сотрудничества с НАТОПолитика, 08:15
Дипломат заявила об отказах форума ОБСЕ приглашать российских докладчиковПолитика, 07:57
Две фирмы из Италии обвинили в поставке некачественных деталей для BoeingБизнес, 07:48
Трамп заявил, что весь мир смеется над СШАПолитика, 07:26
Немецкие ученые выяснили, что алкоголь опасен даже для сердец молодыхОбщество, 07:01