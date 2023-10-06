Швеция отказала Украине в «Грифонах» до вступления в НАТО

Турция и Венгрия отказываются пустить Швецию в НАТО. Стокгольм пояснил, что, пока заявку не одобрят, не сможет передать свои истребители Украине. ВСУ уже начали тестировать эти самолеты. Кремль критикует поставки оружия Киеву

Saab JAS-39C Gripen (Фото: Matthew Horwood / Getty Images)

Швеция из соображений собственной безопасности не станет передавать Украине истребители, пока не станет членом НАТО, сообщил на пресс-конференции министр обороны королевства Пол Йонсон.

Власти Швеции официально поручили Минобороны изучить возможность предоставления украинской армии истребителей Jas Gripen, добавил он. Анализ планируется завершить через месяц, к 6 ноября.

Пока Швеция передаст Киеву очередной, 14-й пакет военной поддержки на $199 млн, который в основном будет состоять из артиллерийских боеприпасов. Общая сумма направленной Стокгольмом военной помощи почти достигнет $2 млрд.

Saab JAS 39 Gripen («Грифон») — многоцелевой шведский истребитель четвертого поколения. Он стоит на вооружении Швеции с 1997 года, используется также в Венгрии, Чехии, ЮАР, Бразилии и Таиланде. На самолете установлена 27-мм пушка Mauser BK27 с боезапасом в 120 снарядов, он может нести несколько типов ракет, включая противокорабельные RBS-15, а также разные бомбы, включая кассетные Bombkapsel 90.

Швеция ожидает одобрения своей заявки в НАТО с прошлой весны, власти решили отказаться от нейтралитета после начала Россией военной операции на Украине: еще в середине февраля 2022-го Стокгольм отвергал возможность атлантической интеграции. Согласие на вступление Швеции до сих пор не дали только два члена альянса — Венгрия и Турция.

Анкара обвиняла Стокгольм в укрывательстве членов «Рабочей партии Курдистана» (РПК), которых считает террористами. Отношения двух стран впоследствии еще более усложнились после нескольких случаев сожжения Корана в Швеции. Президент Реджеп Тайип Эрдоган потребовал «открыть путь» Турции в Евросоюз для одобрения заявки Швеции в НАТО. Будапешт выражал недовольство критикой Стокгольмом состояния демократических институтов в Венгрии.

Президент Украины Владимир Зеленский в конце августа объявил о прорыве в переговорах с Швецией по истребителям и о начале тренировок служащих ВСУ. «И мы шаг за шагом, от переговоров к переговорам приближаемся к тому, чтобы «Грипены» появились в нашем небе», — добавил он.

Российская сторона критически относится к снабжению Украины военной техникой со стороны западных государств, а в планах передать Киеву истребители видит признаки эскалации ситуации. Президент Владимир Путин говорил, что вступление Швеции и Финляндии в НАТО не создаст для России непосредственной угрозы, однако министр обороны Сергей Шойгу назвал эту ситуацию дестабилизирующим фактором. Сухопутная граница России со странами альянса увеличилась почти в два раза, подчеркнул он.