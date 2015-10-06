Неопознанный МиГ-29 взял на прицел восемь турецких истребителей F-16S

Генштаб Турции заявил, что неопознанный МиГ-29 взял на прицел восемь турецких истребителей, патрулировавших границу с Сирией. Это второй подобный инцидент за последние три дня

Турецкие истребители F-16. Архивное фото (Фото: AP)

Неопознанный МиГ-29 в понедельник, 5 октября, создал помехи восьми турецким F-16S, патрулировавшим границу с Сирией. Как сообщили 6 октября в Генштабе Турции, МиГ-29 держал турецкие истребители на прицеле своего радара на протяжении 4 минут 30 секунд.

В турецкой армии заявили, что, кроме действий МиГ-29, патрулированию границы помешала находящаяся на территории Сирии система ПВО, взявшая турецкие истребители на прицел своего радара и державшая их на прицеле в течение 4 минут 15 секунд.

Накануне Генштаб Турции сообщал, что неопознанный истребитель МиГ-29 в воскресенье, 4 октября, в течение нескольких минут преследовал два турецких истребителя F-16 в районе сирийско-турецкой границы.

Кроме того, в понедельник турецкий МИД заявил, что российский военный самолет в субботу, 3 октября, нарушил воздушное пространство страны. После инцидента послу России в Турции была вручена нота протеста. В итоге посольство в Анкаре признало, что самолет нарушил воздушное пространство страны.

Позднее Турция еще раз заявила о нарушении воздушного пространства российским самолетом: по сведениям Анкары, оно произошло 4 октября. После этого российский посол опять получил ноту протеста.

Видео: РБК

5 октября была созвана встреча совета НАТО, по итогам которой было принято совместное заявление. В документе поведение России было названо «безответственным», а также было указано на крайнюю опасность подобных действий.

Комментируя эти заявления, постпред России при НАТО Александр Грушко заявил, что инцидент с нарушением российскими самолетами воздушного пространства в Турции был использован, чтобы включить НАТО в медиакампанию, искажающую цели России в Сирии.

Минобороны России объяснило нарушение воздушного пространства Турции плохой погодой.

После появления первого сообщения о появлении у сирийско-турецкой границы МиГ-29, в Минобороны России заявили, что «самолетов данного типа на авиабазе Хмеймим нет».

«Что же касается информации о якобы преследовании турецких самолетов в воскресенье неопознанным истребителем МиГ-29, — к российской авиагруппе это не имеет ни малейшего отношения», — указали в ведомстве.