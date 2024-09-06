Захарова заявила об отсутствии терпимости к спонсирующим ВСУ спортсменам
В отношении спортсменов, которые оказывают Украине финансовую помощь, не может быть какой-то терпимости или понимания, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова на полях Восточного экономического форума (ВЭФ).
«Если люди не только занимаются спортом и не только принимают участие в соревнованиях, но, не дай бог, спонсируют киевский режим, не дай бог, ассоциируют себя с киевским режимом, здесь, конечно, никакого примирительного тона быть не может», — сказала Захарова (цитата по ТАСС).
Представитель МИДа объяснила, что эти деньги в том числе идут на убийство мирных российских граждан и военных, на разрушение гражданской инфраструктуры. «Здесь абсолютно это вообще вне закона и вне какой-то терпимости или понимания должно быть», — добавила она.
В конце августа бывший футболист московского «Локомотива» и сборной Украины Александр Алиев опубликовал в соцсетях видео, в котором призвал украинских военных убивать мирное население в Курской области.
Следственный комитет России возбудил в отношении Алиева уголовное дело о публичных призывах к терроризму (ч. 2 ст. 205.2 Уголовного кодекса). Спортсмену грозит до семи лет лишения свободы, его объявили в розыск.
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