Президент Литвы заявил о разногласиях в ЕС по санкциям против России

Внутри Евросоюза еще не выработана единая позиция в отношении России, а некоторые страны в будущем могут поставить под сомнение введенные против Москвы санкции. Об этом в интервью Politico заявил президент Литвы Гитанас Науседа.
По мнению литовского лидера, это может повлиять на продление действующих антироссийских ограничений. Он призвал своих коллег «найти общий знаменатель по отношению к России».
«У нас нет единой позиции по России в Европейском союзе, — отметил Науседа. — Пока я не могу сделать никаких окончательных выводов».
Литовский лидер считает, что иметь разные взгляды на политику Москвы Европе нельзя.