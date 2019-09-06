Президент Литвы заявил о разногласиях в ЕС по санкциям против России

Президент Литвы заявил о разногласиях в ЕС по санкциям против России

По мнению Гитанаса Науседы, нужно выработать единое отношение к проблеме. Позиция его страны заключается в том, что от России исходит угроза, с которой надо бороться, но с этим согласны не все

Гитанас Науседа (Фото: Ints Kalnins / Reuters)

Внутри Евросоюза еще не выработана единая позиция в отношении России, а некоторые страны в будущем могут поставить под сомнение введенные против Москвы санкции. Об этом в интервью Politico заявил президент Литвы Гитанас Науседа.

По мнению литовского лидера, это может повлиять на продление действующих антироссийских ограничений. Он призвал своих коллег «найти общий знаменатель по отношению к России».

«У нас нет единой позиции по России в Европейском союзе, — отметил Науседа. — Пока я не могу сделать никаких окончательных выводов».

Литовский лидер считает, что иметь разные взгляды на политику Москвы Европе нельзя.