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НОВАТЭК ₽1 436,21 (+9,22%) прогноз Citigroup к 12.08.20 Купить
CVS Health $76 (+21,19%) прогноз Cowen к 27.08.20 Купить
Доллар/Рубль ₽65 (-1,83%) прогноз Morgan Stanley к 31.12.19 Купить
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Война санкций ,  
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Президент Литвы заявил о разногласиях в ЕС по санкциям против России
По мнению Гитанаса Науседы, нужно выработать единое отношение к проблеме. Позиция его страны заключается в том, что от России исходит угроза, с которой надо бороться, но с этим согласны не все
Гитанас Науседа (Фото: Ints Kalnins / Reuters)

Внутри Евросоюза еще не выработана единая позиция в отношении России, а некоторые страны в будущем могут поставить под сомнение введенные против Москвы санкции. Об этом в интервью Politico заявил президент Литвы Гитанас Науседа.

По мнению литовского лидера, это может повлиять на продление действующих антироссийских ограничений. Он призвал своих коллег «найти общий знаменатель по отношению к России».

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«У нас нет единой позиции по России в Европейском союзе, — отметил Науседа. — Пока я не могу сделать никаких окончательных выводов».

Литовский лидер считает, что иметь разные взгляды на политику Москвы Европе нельзя.

«Позиция Литвы очень ясна. Мы очень близко расположены к границе, мы очень хорошо знаем Россию. Для нас ее поведение действительно представляет угрозу, и я думаю, что Польша и страны Балтии разделят наше мнение», — отметил Науседа, заключив, что ситуация в целом ухудшается, а не улучшается.

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Двумя днями ранее, 4 сентября, в Евросоюзе договорились продлить индивидуальные санкции против российских физлиц и организаций еще на полгода, до 15 марта 2020 года. Само решение о продлении ограничений европарламентарии должны принять в течение нескольких недель. В организации отметили, что прорабатывали идею скорректировать санкционный режим против России, однако сочли ее не оправданной в нынешних условиях.

Индивидуальные санкции ЕС включают заморозку активов, а также ограничения на въезд на территорию союза. Они действуют в отношении 170 физических и 44 юридических лиц из России.

Помимо индивидуальных санкций у Брюсселя есть против России и экономические санкции. Они затрагивают российский энергетический, финансовый и оборонный секторы. В конце июня эти ограничения также продлили до 31 января 2020 года.

Автор: Анна Трунина
Теги: Литва, Евросоюз, антироссийские санкции
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