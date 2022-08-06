В Тель-Авиве сработали сирены воздушной тревоги

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Сирены воздушной тревоги звучат в центральном районе Израиля, а также в Тель-Авиве. Об этом сообщается в Twitter армии Израиля.

«Звучат сирены в Тель-Авиве», — говорится в сообщении. Также сирены слышны в городах Гуш Дан, Ашкелон и Модиин-Маккабим-Реут.

Палестино-израильский конфликт вновь обострился 5 августа, когда армия Израиля начала наносить авиаудары по сектору Газа в рамках операции «Рассвет» против запрещенной в России террористической группировки «Исламский джихад». В ходе нее был ликвидирован командир северной бригады военного крыла группировки. Минздрав Газы сообщал, что в результате израильских ударов погибли десять человек, 55 получили ранения.

В ответ на авиаудары из Газы по территории Израиля было выпущено около 160 ракет, большинство из них перехватила система ПВО «Железный купол». О пострадавших и жертвах не сообщалось.

Премьер-министр Израиля Яир Лапид заявлял, что операция «Рассвет» нацелена на «устранение конкретной угрозы гражданам Израиля». Правящее в Газе движение ХАМАС назвало действия Израиля актом агрессии, а лидер «Исламского джихада» Зияд ан-Наххала сообщил, что после авиаударов перемирия не будет.

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