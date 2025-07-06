Хуситы заявили о ракетном ударе по аэропорту Бен-Гурион

Йеменские хуситы заявили об ударе гиперзвуковой ракетой по израильскому аэропорту Бен-Гурион. В Израиле ранее сообщили об успешном перехвате ракеты из Йемена

Международный аэропорт имени Давида Бен-Гуриона (Фото: Gil Cohen Magen / XinHua / Global Look Press)

Хуситы из йеменского движения «Ансар Аллах» нанесли удар гиперзвуковой баллистической ракетой по аэропорту Бен-Гурион в Тель-Авиве, сообщила пресс-служба движения со ссылкой на военных.

Для удара хуситы использовали ракету «Палестина-2», которую они называли значительным технологическим достижением. Ее создали в 2024 году для операций в поддержку Газы.

Удар достиг своей цели и привел к приостановке движения в аэропорту, отметили в пресс-службе движения.

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) ночью заявила об успешном перехвате ракеты, запущенной из Йемена в сторону Израиля. Сирены прозвучали в районе Мертвого моря и в некоторых районах Западного берега реки Иордан.

Хуситы — члены религиозно-политического движения в Йеменской Арабской Республике. Они контролируют столицу Сану, а также западные и северные регионы страны, где проживают около 20 млн человек, что составляет примерно 70% населения Йемена. Движение рассматривается как ключевой союзник Ирана на Аравийском полуострове. Западные государства обвиняют хуситов в получении военной и технической поддержки от Ирана и его региональных союзников, прежде всего от ливанской группировки «Хезболла», как минимум с 2009 года.

После начала войны Израиля и ХАМАС в секторе Газа хуситы неоднократно сообщали об ударах по Израилю баллистическими ракетами и беспилотниками. Атакуя Израиль, они утверждают, что действуют в знак солидарности с палестинцами в секторе Газа.

В предыдущий раз хуситы заявили о ракетной атаке по израильскому городу Беэр-Шева в конце июня. После этого министр обороны Израиля Исраэль Кац пообещал Йемену «судьбу, как у Тегерана».