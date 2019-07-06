МИД назвал неадекватной американскую концепцию противодействия России

Во внешнеполитическом ведомстве русофобию USAID объяснили желанием подороже продавать газ Европе. Там также напомнили о позитивной тональности на встрече Путина и Трампа

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Департамент информации и печати МИД России отреагировал на обнародованную Агентством по международному развитию (USAID) США «Концепцию противодействия пагубному влиянию Кремля». Во внешнеполитическом ведомстве считают, что документ, «в развязной форме пугающий тем, что Россия пытается всюду подорвать демократию», «наводит на размышления относительно адекватности его авторов».

В МИДе предположили, что насаждение русофобии и стремление посеять страх перед Россией объясняется желанием подчинить другие государства влиянию США и заставить Европу покупать дорогой американский сжиженный газ.

В качестве другой причины появления документа российские дипломаты назвали желание влиятельных американских функционеров не допустить нормализации отношений между Россией и США на фоне «конструктивной тональности» встречи президентов Владимира Путина и Дональда Трампа на саммите G20 в Японии.

«Злобная антироссийская пропаганда из Вашингтона, рвущегося к глобальному доминированию, сводит на нет усилия России к выстраиванию конструктивного взаимодействия с США», — говорится в документе.