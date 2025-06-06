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Политика ,  
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Путин оставил Мишустина и Собянина на закрытый разговор

После завершения публичной части заседания Совета по стратегическому развитию Путин решил обсудить часть вопросов в закрытом режиме. В кабинете с президентом остались Мишустин, Мантуров, Силуанов, Орешкин и Собянин
Максим Орешкин, Михаил Мишустин, Владимир Путин,&nbsp;Денис Мантуров,&nbsp;Антон Силуанов и Сергей Собянин
Максим Орешкин, Михаил Мишустин, Владимир Путин, Денис Мантуров, Антон Силуанов и Сергей Собянин (Фото: Администрация Президента России)

Президент России Владимир Путин после завершения публичной части заседания Совета по стратегическому развитию и нацпроектам сообщил, что планирует в закрытом режиме обсудить ряд вопросов с теми, кто присутствовал на совещании очно.

Заседание совета проходило в смешанном формате: часть участников встречи подключились по видеосвязи, другие находились в рабочем кабинете главы государства в Ново-Огарево. Согласно трансляции, очно в заседании участвовали премьер-министр Михаил Мишустин, первый вице-премьер Денис Мантуров, замглавы администрации президента Максим Орешкин, министр финансов Антон Силуанов и мэр Москвы Сергей Собянин.

Путин оставил Мишустина и Собянина на закрытый разговор
Video

«Мы в такой публичной части сейчас будем заканчивать, потому что у нас еще с коллегами, которые здесь очно присутствуют, есть еще несколько вопросов, которые мы в закрытом режиме пообсуждаем», — сказал Путин.

Основной темой заседания стал запуск новых проектов для достижения национальных целей развития России на период до 2030 года и перспективу до 2036 года. Согласно перечню участников, опубликованному на сайте Кремля, в нем приняли участие 73 человека, включая президента.

Путин заявил, что иностранцы начали копировать российские дроны
Экономика
Фото:Сергей Бобылев / РИА Новости

Часть заседания была посвящена вопросам развития российских беспилотных систем. Путин обратил внимание на прогресс, которого добились отечественные конструкторы. По словам президента, в отдельных сегментах российские дроны уже являются «самыми передовыми в мире», а «иностранцы часто их копируют».

Обсуждалась и космическая сфера. Глава государства поручил Мантурову разработать правовую базу, которая позволит привлечь негосударственное финансирование в космическую отрасль.

«Профильные нацпроекты должны быть проектами достижения технологического лидерства не по названию, а по сути. Нужно ориентировать профильные нацпроекты на повышение технологического суверенитета не по отдельным элементам, а по отраслям в целом», — отметил президент.

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