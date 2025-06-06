Politico узнала о подготовке разговора Трампа с Маском для деэскалации

Белый дом готовит телефонный разговор между Трампом и Маском, чтобы покончить с их публичной ссорой, пишет Politico. Заочная перепалка привела к падению акций компаний Маска и критике в адрес обоих в США

Илон Маск (слева) и Дональд Трамп (Фото: Kayla Bartkowski / Getty Images)

Белый дом запланировал на 6 июня телефонный разговор президента США Дональда Трампа с бизнесменом Илоном Маском, чтобы договориться о прекращении их ссоры, сообщает газета Politico.

По словам собеседника издания, близкого к Белому дому, помощники Трампа посоветовали ему смягчить публичную критику Маска и сосредоточиться на «Большом прекрасном билле» о налоговых послаблениях и его прохождении в сенате (нижняя палата американского конгресса, палата представителей, одобрила законопроект в мае).

В кратком телефонном разговоре Трамп заявил Politico, что «все в порядке». «Все идет очень хорошо, лучше не бывает», — сказал президент США, утверждая, что рейтинг его одобрения растет.

В начале июня Маск и Трамп вступили в заочную перепалку. Это произошло после того, как бизнесмен покинул правительство после работы, направленной на сокращение расходов, и отзыва президентом кандидатуры Джейсона Айзекмана на пост главы NASA (считается, что его выдвинул Маск).

Основатель SpaceX и Tesla раскритиковал законопроект Трампа, назвал документ «мерзостью» и призвал: «Kill the Bill». По данным Bloomberg, Маск выступил против «Большого прекрасного билля» после того, как не смог убедить сохранить в законах важные налоговые льготы для электромобилей.

The Wall Street Journal написала о напряженных отношениях «двух влиятельнейших людей», а до этого сообщила, что президент в разговорах с помощниками характеризовал бизнесмена как «на 50% гения, на 50% мальчика» (еще один собеседник слышал другое соотношение — «на 90% гений, на 10% мальчик»).

Трамп публично удивился критике со стороны Маска, заявив, что у них были «отличные отношения». «Не уверен, что так будет и впредь», — добавил он.

Затем Маск заявил, что без него Трамп не выиграл бы президентские выборы. Глава Белого дома после этого отметил, что самый простой способ сэкономить «миллиарды долларов» бюджета — прекратить государственные субсидии и контракты с компаниями Маска. Бизнесмен объявил, что SpaceX начнет вывод из эксплуатации своего космического корабля Dragon, однако позже отказался от этого шага.

Кроме того, Маск утверждает, что Трамп фигурирует в «файлах Эпштейна». Финансист Джеффри Эпштейн в 2006-м признал вину в организации проституции и был осужден за изнасилование несовершеннолетней. В 2019 году его обвинили в торговле девушками, в том числе несовершеннолетними, и в склонении их к проституции. Эпштейну грозило тюремное заключение сроком до 40 лет. В 2019-м финансиста нашли мертвым в камере.

По данным Axios, после этого конгрессмены-демократы обратились в Минюст и ФБР с просьбой подтвердить или опровергнуть обвинение Маска в адрес Трампа, а также с вопросом, когда «файлы Эпштейна» будут рассекречены и опубликованы.

Кроме того, основатель Tesla счел, что тарифная политика Трампа приведет США к рецессии. Маск поддержал идею об импичменте президенту США и назначении на этот пост вице-президента Джей Ди Вэнса.

Трамп накануне заявил, что Маск «сошел с ума» из-за отмены распоряжения, «заставлявшего всех покупать электромобили, которые никому не нужны».

Перепалка между президентом США и богатейшим человеком в мире привела к падению акций компаний Маска. Ряд республиканцев и их сторонников призвали Трампа и Маска примириться. Бизнесмен назвал «хорошим советом» призыв «остыть и отступить на пару дней».