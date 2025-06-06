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Возвращение Трампа в Белый дом ,  
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NBC узнал о готовности Маска поддержать демократов после ссоры с Трампом

Сюжет
Возвращение Трампа в Белый дом
Маск передумал перечислять $100 млн на избирательные кампании республиканцев, даже намерен их «разнести» и может помочь демократам, если потребуется, выяснил NBC. Конгрессмены-демократы уже задумались о налаживании отношений
Илон Маск
Илон Маск (Фото: Molly Riley/ White House / Press Agency / Global Look Press)

Миллиардер Илон Маск планирует «идти до конца» и «обязательно поддержит демократов, если понадобится», заявил телеканалу NBC советник бизнесмена на условиях анонимности.

Несколько месяцев назад бизнесмен пообещал потратить $100 млн на политическую деятельность, передав средства организациям, связанным с президентом США Дональдом Трампом. Однако деньги так и не поступили и, по словам советника Маска, не поступят: «Их больше нет».

«Ему плевать на республиканцев, RNC, места в палате представителей и так далее. Он их разнесет <...>. Мы уже знаем, что республиканцы проиграют палату представителей. Сенат, скорее всего, будет в порядке, но Илону плевать на всю эту партийную чепуху», — сказал советник Маска.

NBC пишет, что республиканским конгрессменам следует опасаться: если те поддержат спорный законопроект, в поддержку их соперников на следующих выборах в конгресс могут поступить значительные суммы.

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Кроме того, республиканцам следует опасаться, что против них будут использованы огромные суммы, если они проголосуют за законопроект Трампа.

Некоторые конгрессмены-демократы выразили готовность улучшить отношения с Маском на фоне его перепалки с Трампом. По мнению Ро Ханны, следует убедить бизнесмена, что его ценности совпадают с ценностями демократов: «Приверженность финансированию науки, приверженность экологически чистым технологиям, стремление видеть таких иностранных студентов, как он».

Победой для демократов станет даже не поддержка их партии со стороны Маска, а нейтралитет богатейшего жителя планеты, который уже потратил сотни миллионов долларов на помощь республиканским кандидатам, отмечает Politico. Опрошенные изданием конгрессмены напомнили, что Маск в 2020-м поддержал кандидата от демократов Джо Байдена, а в 2010 году провел экскурсию для президента-демократа Барака Обамы в Космическом центре Кеннеди: они осмотрели ракету-носитель SpaceX Falcon 9.

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Трамп и Маск вступили в заочную перепалку вечером 5 июня. Спор начался с комментария президента США журналистам в Белом доме, а затем перешел в соцсети X и Truth Social.

В частности, Трамп пригрозил миллиардеру лишением госконтрактов и назвал его сумасшедшим. Маск заявил, что президент фигурирует в «файлах Эпштейна» и потому эти документы не были опубликованы. Он также призвал к импичменту и замене Трампа вице-президентом Джей Ди Вэнсом. Бизнесмен выразил уверенность, что пошлины Трампа приведут к рецессии в США до конца года.

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