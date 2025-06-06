Конгрессмены-демократы предложили «дать Маску шанс» после ссоры с Трампом

Дональд Трамп и Илон Маск обрушились друг на друга с резкой критикой и обвинениями. На этом фоне демократы задумались о налаживании отношений с миллиардером — прежде тот поддерживал Демократическую партию

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Ряд конгрессменов от Демократической партии США призвали пересмотреть отношения с миллиардером Илоном Маском в связи с его разрывом и ссорой с президентом Дональдом Трампом, пишет Politico. Как отмечает издание, они хотят «дать Маску шанс».

Демократам следует наладить диалог с Маском, поскольку их объединяет неприятие налогового законопроекта президента, считает член палаты представителей Ро Ханна. По ее мнению, необходимо попытаться убедить миллиардера, что его ценности совпадают с ценностями Демократической партии: «Приверженность финансированию науки, приверженность экологически чистым технологиям, стремление видеть таких иностранных студентов, как он».

«Я верю в искупление, и он говорит правду о законопроекте», — сказал конгрессмен Ричи Торрес, но добавил, что Маск «нанес огромный ущерб», и «некоторые демократы считают его действия по уничтожению федерального правительства непростительным грехом».

Как отмечает Politico, демократы многое бы выиграли, даже не переманив Маска на свою сторону, а добившись нейтралитета богатейшего жителя планеты. В конце мая бизнесмен рассказал о решении отказаться от расходов на политику.

Маск пожертвовал на кампанию Трампа сотни миллионов долларов, став одним из крупнейших доноров этого избирательного цикла, несколько раз выступал на митингах в поддержку республиканца и делал резкие заявления о президентской администрации Байдена и личности демократического кандидата Камалы Харрис. «Если он проиграет, мне конец», — признавался Маск. Также он выделил $20 млн на поддержку республиканских кандидатов в округах колеблющейся палаты представителей.

Собеседники Politico вспоминают, что миллиардер в 2020 году голосовал за Джо Байдена, а в 2010 году провел персональную экскурсию для президента-демократа Барака Обамы в Космическом центре Кеннеди, они осмотрели ракету-носитель SpaceX Falcon 9.

Однако к выборам 2024 года миллиардер стал поддерживать Трампа. Как рассказал Reuters бывший высокопоставленный сотрудник SpaceX, Маск «считает, что все правила мешают его бизнесу и инновациям», а в администрации Трампа он видел способ избавиться «от как можно большего количества правил, чтобы он мог делать все, что захочет, и так быстро, как захочет».