Песков заявил, что Запад «будет убирать» Зеленского
Украинского президента Владимира Зеленского после ухода с поста ждут перспективы, «не связанные с должностью главы государства», считает пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Об этом он заявил, отвечая на вопрос журналиста «Известий» о судьбе Зеленского после того, как он «выполнит грязную работу для Запада», что выражается в том числе в ужесточении закона о мобилизации. Фрагмент ответа Пескова опубликован в телеграм-канале издания.
«Перспективы, не связанные с должностью главы государства. Очевидно, что его будут убирать. Очевидно, что введение более молодого возраста для мобилизации вызовет еще большую волну негатива внутри украинского общества. Он станет врагом многих-многих матерей, которые потеряют своих сыновей. И ему будет очень сложно жить на белом свете», — сказал пресс-секретарь российского президента.
В конце мая президент России Владимир Путин заявил, что Запад планирует переложить на Киев ответственность за непопулярные решения, а затем сменить украинское руководство. Среди таких решений он назвал снижение возраста мобилизации.
Также Путин сказал, что продлеваемые с начала боевых действий на Украине военное положение и всеобщая мобилизация и, как следствие, невозможность провести выборы, могут быть связаны с этим. Он считает, что в таком случае после украинское руководство «заменят на людей, на плечах которых не будет ответственности за непопулярные в народе решения». Позже Путин предположил, что США «будут терпеть» Зеленского еще год, заставят принять решение о снижении возрастного порога для мобилизации до 8 лет, а затем сменят его.
До этого российский лидер говорил, что Москва исходит из того, что срок полномочий Зеленского завершился 20 мая.
Новый закон о мобилизации был подписан президентом Владимиром Зеленским в апреле, в силу он вступил с 18 мая. Возраст тех, кто попадает под мобилизацию, был снижен с 27 до 25 лет. При этом При этом во время военного положения нельзя призывать мужчин от 18 до 25 лет, не прошедших срочную службу. Кроме того, отменили категорию «ограниченно годных» к службе. Теперь на Украине будут только две категории: «годен» или «не годен». Те, кто сейчас является «ограниченно годным», в течение девяти месяцев должны пройти новую медкомиссию, чтобы получить новую категорию.
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