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Военная операция на Украине ,  
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Кремль заявил, что оснований для переговоров с Украиной сейчас нет

Песков: Киев закрыл все двери для переговоров
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Военная операция на Украине
Оснований для начала переговорного процесса с Украиной нет, сказал Песков. Зеленский ранее также заявил, что переговоры с Россией являются нереалистичными
Дмитрий Песков
Дмитрий Песков (Фото: Владимир Астапкович / Sputnik / Reuters)

Киев закрыл все двери для переговорного процесса, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ответ на вопрос, с кем России гипотетически можно проводить переговоры в случае их возможного начала, передают «Известия». По его словам, оснований для начала такого процесса нет.

«Если вести серьезный разговор с Киевом и пытаться выйти на политико-дипломатические средства урегулирования, то встает вопрос — с кем серьезно говорить?» — подчеркнул он.

По словам Пескова, сейчас Россия не видит ответа на этот вопрос.

В конце мая президент Украины Владимир Зеленский заявил, что переговоры с Россией являются нереалистичными.

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Фото:Leon Neal / Getty Images

Вопросы мирного процесса будут обсуждаться на международной конференции в Швейцарии по Украине, которая пройдет 15–16 июня. На мероприятии, в частности, обсудят три пункта украинской «формулы мира» — ядерную и продовольственную безопасность, обмен военнопленных в формате «всех на всех» и возвращение украинских детей, которых вывезли в Россию. Зеленский говорил, что наработки передадут Москве.

Президент Владимир Путин называл сообщения по поводу украинских детей в России «политическими игрищами». По его мнению, все дети из России и Украины должны воссоединиться со своими родителями.

Президент США Джо Байден пропустит мирный саммит. Bloomberg писал, что это произойдет из-за встречи с донорами его предвыборной кампании в Калифорнии. Китайский МИД пообещал поддержать «своевременный созыв мирной конференции с равным участием всех сторон». В то же время Politico писала, что Пекин бойкотирует саммит в случае отказа от приглашения Москвы. МИД Швейцарии объяснял, что Россию «на этом этапе» не пригласили на мирную конференцию по Украине, поскольку цель мероприятия — начать мирный процесс. От участия в саммите сами отказались президенты ЮАР Сирил Рамафоса и Бразилии Лула да Силва.

Россия считает украинскую «формулу мира» неприемлемой. МИД говорил, что Москва не отправит на мероприятие представителей, даже если получит на него приглашение. Песков называл мирную конференцию без участия России бесперспективной в плане поиска путей урегулирования конфликта.

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Фото:Harold Cunningham / Getty Images

Российские власти неоднократно подчеркивали, что никогда не отказывались от переговоров, в отличие от Украины. Путин говорил, что к диалогу можно вернуться «исходя из сегодняшних реалий, которые сложились на земле». По словам главы государства, Россия желает «всеобъемлющего, устойчивого и справедливого урегулирования» конфликта на Украине мирными средствами.

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