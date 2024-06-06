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Эксклюзивы РБК ,  
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Эксклюзив

Интервью Собянина о новой экономике в Москве и городе будущего. Видео

Интервью Собянина о возвращении производства, освоении промзон и городе будущего
Сюжет
Эксклюзивы РБК
Сюжет
ПМЭФ-2024

Интервью Собянина о новой экономике в Москве и городе будущего. Видео
Video

В Москве в 2000-х годах «попались на эту модную историю» и начали выводить производство за пределы города, рассказал в интервью телеканалу РБК Сергей Собянин. Но оказалось, что «так не работает». О том, как в Москву возвращается производство, как идет освоение промышленных серых зон и кто из специалистов нужен Москве, — в полном видео интервью для телеканала РБК.

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Экономика
Фото:Игорь Акимов / «Росконгресс»

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Илья Доронов
Сергей Собянин Москва интервью РБК ПМЭФ
Сергей Собянин фото

Сергей Собянин

Мэр Москвы
21 июня 1958 года
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