Интервью Собянина о новой экономике в Москве и городе будущего. Видео

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В Москве в 2000-х годах «попались на эту модную историю» и начали выводить производство за пределы города, рассказал в интервью телеканалу РБК Сергей Собянин. Но оказалось, что «так не работает». О том, как в Москву возвращается производство, как идет освоение промышленных серых зон и кто из специалистов нужен Москве, — в полном видео интервью для телеканала РБК.