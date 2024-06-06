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Военная операция на Украине ,  
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Шольц пообещал не допустить войну в Германии

Сюжет
Военная операция на Украине
Шольц в ответ на опасения немцев по поводу возможного обострения конфликта на Украине подчеркнул, что, как канцлер, ответственен за то, чтобы «ни один ребенок, рожденный сегодня в Германии, никогда не столкнулся с войной»
Олаф Шольц
Олаф Шольц (Фото: Henning Schacht / Keystone Press Agency / Global Look Press)

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что многие немцы опасаются возможного обострения конфликта на Украине, но пообещал, что сделает все, чтобы страна не была втянута в него. Об этом он сказал в ходе выступления в бундестаге, его слова приводит Tagesschau.

Шольц подчеркнул, что, как канцлер, ответственен за то, чтобы «ни один ребенок, рожденный сегодня в Германии, никогда не столкнулся с войной в нашей стране». «Это является для меня абсолютным приоритетом», — заверил он. Глава правительства добавил, что «нет ничего наивного или постыдного в том, чтобы беспокоиться о мире, как это иногда представляется».

Он также заявил, что Украина может использовать поставляемое Германией и союзниками оружие «в соответствии с международно-правовыми обязательствами».

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Германия разрешила Украине применять немецкое оружие для ударов по территории России на фоне наступления в Харьковской области, до этого ограничения на использование оружия смягчили США. Глава немецкого Минобороны Борис Писториус объяснил изменение позиции Берлина «стратегическим приспособлением к меняющейся ситуации».

Позднее Шольц выразил уверенность, что этот шаг «не будет способствовать эскалации, потому что, как сказал и президент США, речь идет лишь о возможности защитить такие крупные города, как Харьков».

Президент Владимир Путин накануне на встрече с руководителями международных информагентств связал удары западным оружием по территории России с «прямым участием» этих стран в войне против Москвы. «В конечном итоге если мы видим, что эти страны втягиваются в войну против нас, а это и есть их прямое участие в войне против Российской Федерации, то мы оставляем за собой право действовать аналогичным образом. Но, в общем, это путь к очень серьезным проблемам», — заявил он.

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Теги
Елена Чернышова
Олаф Шольц война Германия Украина
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