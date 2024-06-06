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Выборы президента США ,  
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Politico узнала реакцию Белого дома на статью WSJ о состоянии Байдена

Politico: в Белом доме возмутились статьей WSJ об ухудшении состояния Байдена
Сюжет
Выборы президента США
В Белом доме возмутились статьей WSJ об ухудшении состояния Байдена, пишет Politico. Там указали на использование цитат республиканцев, в то время как комментарии демократов не попали в материал
Джо Байден
Джо Байден (Фото: Chip Somodevilla / Getty Images)

Статья The Wall Street Journal (WSJ) об ухудшении состояния президента США Джо Байдена вызвала возмущение в Белом доме, пишет Politico.

По данным издания, Белый дом высоко оценивал «беспристрастный и сухой подход» WSJ к освещению событий, а также регулярно в частном порядке взаимодействовал с редакцией. Однако недавняя статья «о здоровье и остроте ума президента» вызвала «серьезное напряжение в этих отношениях».

«Полный редакционный провал со стороны WSJ, — написал в своем аккаунте в соцсети X (бывший Twitter) директор по связям с общественностью Белого дома Бен Лаболт. — Заставляет задуматься о том, от кого они [журналисты WSJ] получают приказы».

В Белом доме восприняли этот материал как часть политической борьбы в преддверии президентских выборов, пишет Politico. Источники издания отмечают, что владелец WSJ Руперт Мердок отдает свое предпочтение победе республиканца Дональда Трампа — главного соперника Байдена.

«Удивительно, что WSJ посчитало сенсацией ложные заявления конгрессменов-республиканцев, которые они годами распространяли в Fox News. Но это также говорит о том, что единственные люди, готовые очернить президента в этой истории, — это политические оппоненты, которые боятся называть свои имена, плюс один известный лжец», — приводит портал Axios комментарий пресс-секретаря Белого дома Эндрю Бейтса.

Главные претензии Белого дома были к структуре материала WSJ. Так, основные цитаты о состоянии Байдена принадлежали республиканцам, а официальные опровержения демократов не попали в статью. В частности, сенатор от штата Вашингтон Патти Мюррэй заявляла, что дважды давала комментарии WSJ, отмечает Politico.

Администрация Байдена также рассматривает аудиторию WSJ — правоцентристский электорат — как ту, чье расположение необходимо завоевать для пополнения рядов молодых либеральных избирателей, пишет издание. Axios пишет, что «возраст Байдена и его сообразительность являются одними из главных приоритетов Республиканской партии». Однако, подчеркивает Politico, реакция Белого дома показала чувствительность этого вопроса, несмотря на попытки его команды «использовать юмор или даже принять мысль о том, что он стар, но при этом мудр».

WSJ сообщила о признаках ухудшения состояния Байдена
Политика
Джо Байден

WSJ опубликовала эту статью 4 июня, ссылаясь на более чем 45 политиков, близких к Байдену. В материале они заявили об ухудшении состояния президента и уменьшении степени его вовлеченности в государственные дела. Собеседники издания, в частности, приводили в пример использование шпаргалок, длительные паузы и продолжительное закрытие глаз в ходе выступлений.

Байдену 81 год, он является самым пожилым президентом в истории США. Предстоящей осенью он планирует идти на второй срок. Согласно результатам недавнего опроса Bloomberg News и Morning Consult, 82% респондентов считают Байдена слишком старым, а 59% назвали Трампа опасным.

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