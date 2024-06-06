 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика ,  
0 

Китай обвинили в «агрессивной вербовке» пилотов НАТО

Пять стран обвинили Китай в «агрессивной вербовке» пилотов НАТО
НОАК задействует частные компании по всему миру для вербовки западных летчиков с целью обучения своих пилотов, сообщили в разведках пяти стран. В случае разоблачения Пекин меняет названия и локации задействованных фирм
Фото: China Photos / Getty Images
Фото: China Photos / Getty Images

Народно-освободительная армия Китая (НОАК) «агрессивно вербует» пилотов НАТО для обучения своих летчиков и использует в этих целях компании по всему миру, пишет Financial Times (FT) со ссылкой на совместное заявление разведывательного альянса Five Eyes, куда входят США, Великобритания, Канада, Австралия и Новая Зеландия.

«Чтобы исправить свои недостатки, Китай агрессивно вербует западных военных специалистов для обучения своих летчиков, используя частные фирмы по всему миру, которые скрывают связи с НОАК и предлагают новобранцам огромные зарплаты», — приводит FT слова главы Национального центра контрразведки и безопасности США (NCSC) Майкла Кейси.

По его словам, Западу удалось добиться определенного успеха для предотвращения вербовки, однако действия НОАК продолжают «усиливаться в ответ», в том числе меняя названия и локации задействованных компаний. Предупреждение Five Eyes адресовано пилотам и направлено на то, чтобы подчеркнуть сохраняющуюся угрозу, добавил он.

Издание со ссылкой на заявление Five Eyes пишет, что НОАК использовала «гнусные методы вербовки». Вербовщики действовали в том числе на профильных сайтах и предлагали западным специалистам работу в Китае, ЮАР и других странах. Один американский чиновник рассказал FT, что некоторые пилоты вербовали коллег на встречах выпускников.

«Для некоторых бывших военных пилотов возможность снова летать на иностранных истребителях может быть привлекательной, тем более, когда она сопровождается солидной зарплатой», — приводит издание слова другого американского чиновника.

Целями НОАК также были бортинженеры, сотрудники центра управления воздушными операциями и военные эксперты. Разведчики считают, что Китай таким образом пытается получить информацию о новейших западных самолетах и тактике ведения боя.

По данным издания, подобная практика продолжается с 2012 года. Так, в 2022-м Five Eyes удалось разоблачить Академию испытательных полетов в ЮАР (TFASA), которая привлекла более 20 отставных британских пилотов для обучения китайских летчиков.

СМИ узнали об испытаниях способной поразить цели в США китайской ракеты
Политика
В июне 2023 года США ввели санкции в отношении TFASA. В Академии тогда обвинили Вашингтон в «несправедливом преследовании», которое началось в 2013 году после ее отказа предоставить данные об обучающихся. Также за предполагаемое участие в вербовке были введены ограничения в отношении компаний в Китае, Кении, Лаосе, Малайзии, Сингапуре, ЮАР, Таиланде, Великобритании и ОАЭ.

Вопрос о противодействии угрозе со стороны Пекина рассматривали члены НАТО на конференции в январе 2024 года. Посольство Китая в Вашингтоне не ответило на запрос о комментариях изданию.

АвтоВАЗ назвал стоимость новой Lada Iskra

Сергею Лаврову во время визита в Буркина-Фасо вручили орден Жеребца

В Таллине произошел сильный взрыв. Видео

В центре Петербурга Mitsubishi врезался во внедорожник Aurus. Видео

Лерчек в беседе с РБК назвала себя «амбассадором ФНС»

На ПМЭФ показали генеалогическое древо Владимира Путина

Кадры с презентации новинки АвтоВАЗа Lada Iskra на ПМЭФ

Премьер Индии Нарендра Моди подал в отставку. Подробности

На ПМЭФ показали макет высокоскоростной ЖД-магистрали из Москвы в Петербург

В Подмосковье начался грибной сезон. Фото

Авторы
Теги
Юлия Овчинникова Юлия Овчинникова
Китай НОАК США НАТО Великобритания Канада Австралия Новая Зеландия пилоты истребители
Материалы по теме
Пентагон показал видео с перекрывшим путь эсминцу США китайским кораблем
Политика
Блинкен отложит визит в КНР из-за замеченного над США китайского зонда
Политика
СМИ узнали об испытаниях способной поразить цели в США китайской ракеты
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 6 июня
EUR ЦБ: 96,44 (-0,12) Инвестиции, 05 июн, 17:15 Курс доллара на 6 июня
USD ЦБ: 88,74 (-0,01) Инвестиции, 05 июн, 17:15
Сийярто предупредил о рисках эскалации и призвал к переговорам по Украине Политика, 09:23
«Это слишком дорого!»: как поднять цену и не растерять клиентов Pro, 09:20
Мэр Кемерово после аварии заявил о износе 90% трамваев в городе Общество, 09:19
В Запорожской области приступили к национализации украинских активов Политика, 09:18
Глава Тульской области — РБК: «С гостиницами неплохо бы ускориться» Политика, 09:18
Лето в городе: как насладиться Москвой, если знаешь ее наизусть РБК и ГАЛС, 09:10
Китай обвинили в «агрессивной вербовке» пилотов НАТО Политика, 09:05
В Гарварде назвали главный фактор счастья и долгой жизни
Читать
Число пострадавших при столкновении трамваев в Кемерово выросло до 90 Общество, 09:01
Глава Роскачества заявил о необходимости ГОСТов на вина в новой таре Вино, 09:00
Челябинск возглавил рейтинг городов по росту цен на новостройки Недвижимость, 09:00
В Царском Селе перевернулся понтон с пассажирами, один человек погиб Общество, 08:59
Пошлины США на электрокары из КНР: поможет ли это капитализации Tesla Pro, 08:56
Сможет ли искусственный интеллект заменить финансового директора Pro, 08:38
Китай заявил о готовности развивать связи с Украиной во всех областях Политика, 08:35