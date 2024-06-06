Китай обвинили в «агрессивной вербовке» пилотов НАТО

НОАК задействует частные компании по всему миру для вербовки западных летчиков с целью обучения своих пилотов, сообщили в разведках пяти стран. В случае разоблачения Пекин меняет названия и локации задействованных фирм

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Народно-освободительная армия Китая (НОАК) «агрессивно вербует» пилотов НАТО для обучения своих летчиков и использует в этих целях компании по всему миру, пишет Financial Times (FT) со ссылкой на совместное заявление разведывательного альянса Five Eyes, куда входят США, Великобритания, Канада, Австралия и Новая Зеландия.

«Чтобы исправить свои недостатки, Китай агрессивно вербует западных военных специалистов для обучения своих летчиков, используя частные фирмы по всему миру, которые скрывают связи с НОАК и предлагают новобранцам огромные зарплаты», — приводит FT слова главы Национального центра контрразведки и безопасности США (NCSC) Майкла Кейси.

По его словам, Западу удалось добиться определенного успеха для предотвращения вербовки, однако действия НОАК продолжают «усиливаться в ответ», в том числе меняя названия и локации задействованных компаний. Предупреждение Five Eyes адресовано пилотам и направлено на то, чтобы подчеркнуть сохраняющуюся угрозу, добавил он.

Издание со ссылкой на заявление Five Eyes пишет, что НОАК использовала «гнусные методы вербовки». Вербовщики действовали в том числе на профильных сайтах и предлагали западным специалистам работу в Китае, ЮАР и других странах. Один американский чиновник рассказал FT, что некоторые пилоты вербовали коллег на встречах выпускников.

«Для некоторых бывших военных пилотов возможность снова летать на иностранных истребителях может быть привлекательной, тем более, когда она сопровождается солидной зарплатой», — приводит издание слова другого американского чиновника.

Целями НОАК также были бортинженеры, сотрудники центра управления воздушными операциями и военные эксперты. Разведчики считают, что Китай таким образом пытается получить информацию о новейших западных самолетах и тактике ведения боя.

По данным издания, подобная практика продолжается с 2012 года. Так, в 2022-м Five Eyes удалось разоблачить Академию испытательных полетов в ЮАР (TFASA), которая привлекла более 20 отставных британских пилотов для обучения китайских летчиков.

В июне 2023 года США ввели санкции в отношении TFASA. В Академии тогда обвинили Вашингтон в «несправедливом преследовании», которое началось в 2013 году после ее отказа предоставить данные об обучающихся. Также за предполагаемое участие в вербовке были введены ограничения в отношении компаний в Китае, Кении, Лаосе, Малайзии, Сингапуре, ЮАР, Таиланде, Великобритании и ОАЭ.

Вопрос о противодействии угрозе со стороны Пекина рассматривали члены НАТО на конференции в январе 2024 года. Посольство Китая в Вашингтоне не ответило на запрос о комментариях изданию.